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〈中部〉分享騎馬 拉近特教生與一般生

2017-03-11

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林特殊教育學校與虎尾高中、虎尾農工共同舉辦馬術營，讓學生透過騎馬、牽馬、幫馬洗澡過程，彼此更認識也接納對方的不一樣，虎農學生說，這是一場很不一樣的生命教育課程。

馬術治療是用馬來治療身心障礙者，透過騎馬訓練其肌肉、平衡及自信心，雲特老師張恭銘幾年前把家裡飼養的馬帶到學校，開啟雲特馬術訓練課程，現學校有兩位「馬老師」，配合馬術營活動，校方向業者借用六匹馬。

參與馬術營的虎高、虎農的學生與雲特學生混合後分組，一起騎馬慢步、爬坡、跨越，最後還幫馬洗澎澎、刷毛，特教生因有騎馬經驗，可以當小老師教導一般生，一般生則協助特教生上、下馬。

雲特校長林逸林表示，透過馬術治療孩子變得更穩定，且自信心大幅增加，之前學校把馬術治療與雲林縣內其他學校的特教生分享，這次進一步結合生命教育課程，邀請縣內高中職校一般生參與。

林逸文指出，透過這次活動學生有機會與其他同齡學生相處，並展現他們騎馬的自信，一般學生則能更認識身心障礙者，進而互相尊重、包容。

活動中還邀請世界杯特奧身障選手孫育仁的馬術表演，孫育仁為腦性麻痺者透過馬術找回自信且名揚國際，騎馬的帥氣英姿令人印象深刻。

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  • 雲林特殊教育學校把馬術治療與生命教育課程結合，讓虎高、虎農學生感受到不一樣生命教育課。（記者黃淑莉攝）

    雲林特殊教育學校把馬術治療與生命教育課程結合，讓虎高、虎農學生感受到不一樣生命教育課。（記者黃淑莉攝）

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