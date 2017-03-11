〈中部〉《一例一休症候群？》嘉縣辦徵才 臨時人員需求增
2017-03-11
〔記者林宜樟／嘉縣報導〕勞動部勞動署雲嘉南分署朴子就業服務中心昨天舉辦媒合徵才就業的活動，是勞動基準法修正實施「一例一休」後，所辦的第一場中型活動，該中心發現近來廠商增加臨時、計時人員需求來應付變化，對於這一現象，分署長柯呈枋認為，廠商倒不如補足正職人力，流動率較低，節省培訓成本，人力運用可採輪班來調整，長期發展較為有利。
嘉義縣工商發展投資策進會總幹事翁聰賢也說，「一例一休」短期對業者衝擊大，長期優點是勞動者工作及生活正常化，不過，工作型態千百種，日夜班、輪班或假日班，有人希望正常休假，也有人希望多加班賺錢，法令應著重大原則即可，工策會將持續聽取業界心聲，轉達給政府參考。
朴子就服中心昨在嘉太工業區污水處理廠舉行徵才活動，有十六間廠商提供五百多個職缺，職缺薪資從二萬一千多元的門市人員到五萬五千元的聯結車司機，四百多人參加，二百多人投遞履歷；中心林姓業務輔導員說，臨時、計時人員增加，對嘉縣二度就業者、全職媽媽較有利，希望假日能外出透氣，賺錢補貼家用。
某廠商人員表示，產業有淡、旺季，過去旺季請正職人員加班拚完訂單，但現在旺季例假日也不得加班，只好用臨時人員，可是有些工作具專業和熟練，大多廠商都是「且戰且走」，再估算調配人力成本；他認為，「一例一休」若可放寬到雙週或一個月的期間來挪移調整，員工休假有彈性，業者負擔也較輕。
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