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〈中部〉嘉縣人口 一年少五千

2017-03-11

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣連續第十年為台灣人口老化第一名縣市，副縣長吳芳銘說，縣府開發大埔美、馬稠後兩大工業區，增加就業機會，吸引青年返鄉工作，投入的心血再過幾年將有成果。

縣社會局長楊健人表示，嘉縣人口老化主因是少子化及年輕人口外流，一年約減少五千人，縣長張花冠提出創造就業機會、全時照顧、育兒補助等政策，並請戶政所進行遷入因素問卷，分析原因來調整福利政策。

縣府也規劃大埔美工業區設置托嬰中心及在朴子市設立親子館等，但吳芳銘嘆說，這些都難以翻轉人口老化現象，「否則不會全國老化指數指標破百」，是整個台灣都出問題，更何況嘉縣是農業縣，問題更嚴重，人口老化若只有地方政府努力也不易改變，中央政府有義務做好資源分配，翻轉嘉義的產業結構，才能扭轉此情形。

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2017年3月11日‧星期六‧丁酉年二月十四日
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