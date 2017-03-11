〈中部〉雲林17鄉鎮老多幼少 四湖最嚴重

2017-03-11

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣老化指數一四一．八七，全國第二，全縣廿鄉鎮市有十七個鄉鎮老人比幼年多，四湖、水林兩鄉老化指數分別二五九．五一、二五九．一四，人口紅利赤字嚴重。

老化指數未破百 僅虎尾、斗六、麥寮

人口老化指數係指六十五歲老人人口對十四歲以下幼年人口比例。根據內政部資料，雲林縣總人口數約六十九萬四千八百多人，六十五歲以上長輩約十一萬多人，幼年人口七萬八千多人，廿鄉鎮市只有虎尾、斗六、麥寮鄉鄉鎮市老化指數低於一百，亦即只有這三個鄉鎮幼年人數比老人多，其中麥寮鄉因工作機會多，福利佳，人口回流，老化指數六五．五八，全縣最低，但二崙、東勢、台西、元長、四湖、水林等六鄉老化指數破二百。

四湖鄉吳姓民眾說，以前還能看到祖父母帶著孫子散步，雖看不到年輕人，還聽得到小孩聲音，現在幾乎都只看到老人在廟埕休息，人口結構失衡愈來愈嚴重。

雲林縣老人長期照顧協會創會會長、縣議員李建昇指出，人口老化指數偏高是個警訊，政府必須加速農業及產業升級，招商引資，創造就業機會，若缺乏足夠經濟支持，人口老化問題只會愈來愈嚴重。

縣長李進勇指出，青壯人口外流、少子化是造成雲林人口老化指數偏高主要因素，這是大環境問題，但縣府提出多項開發工業區、推動綠能等招商策略，並積極推動農業升級轉型，吸引年青人返鄉務農，都獲得中央支持，著手推動。

另縣府也加強教育品質提升、推動補貼祖父母照顧孫子服務、強化托育及幼兒教育；另包括長青食堂、社區關懷據點、社區照護柑仔店等長照計畫都積極推動，讓年青人在扶育孩子、照顧長輩都無後顧之憂，願意留鄉、回鄉，翻轉雲林人口結構。