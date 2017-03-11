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〈中部〉安全上路 爭設捷運警察、消防隊

2017-03-11

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運綠線今年將進行一系列的列車功能測試，為因應未來營運後可能面臨的天然、人為災害，台中捷運公司主動邀集相關單位召開災害防救討論會議；董事長蔡岡廷表示，將爭取成立捷運警察隊及消防隊，隨時因應可能發生的災害，也必須與台鐵、高鐵合作，在共構車站建立三方聯合救災機制，讓乘客更安心。

災害防救討論會議是由台中捷運公司董事長蔡岡廷主持，邀集市府警察局、消防局、環保局、衛生局、交通局捷運工程處、台灣鐵路管理局、台灣高鐵公司等單位出席。

台中捷運公司表示，在會議中，台中捷運公司針對災害通報機制、防救災組織與應變管理機制，向相關單位提出簡報與初步溝通；蔡岡廷請市警局與消防局研議儘速成立捷運警察隊及消防隊，如捷運綠線正式通車，就可立即銜接，讓安全無縫接軌。

同時，針對捷運綠線與台鐵共構的松竹、大慶車站，以及捷運、台鐵、高鐵在烏日區三鐵共構的車站，台中捷運公司正研擬建立三方聯合救災機制，並進行相關演練。

蔡岡廷表示，未來台中捷運公司將會透過情境模擬的方式，建立各種包括天然、人為災害的情境，進行人員防、救災的模擬、演練、訓練，讓工作人員遇到災害時能立即反應，以保障乘客安全。

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