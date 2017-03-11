〈中部〉捷運綠線電聯車 4月上測試軌
〔記者蘇金鳳、廖耀東／台中報導〕台中捷運綠線車廂日前以遊行方式，展現在市民眼前，交通局十日再公開捷運綠線車廂內部，整個車廂的內部屬於暖色系，座椅是粉綠色，博愛座是粉紅色，站著手拉環是可以上下移動，雖與台北文湖線一樣是無人駕駛，但卻如同淡水線，車廂是可以連通，交通局預計今年四月開始，先在測試軌道上測試，八月起則在主路線部分軌道上測試。
全車將裝Wi-Fi 手拉環可上下移動
台中捷運綠線全長十六．七一公里，高架部分十五．九四公里、地面約○．七七公里，共有十八站，機廠設在北屯，將於二○一八年底試運轉，二○二○年正式通車。
由於明年捷運綠線就要試運轉，捷運車廂已有二列運到台中市，為了解電聯車測試流程及進度，而市議員何文海、陳淑華、曾朝榮、蔡雅玲、邱素貞、陳政顯，昨在市府交通局長王義川、台中捷運公司董事長蔡岡廷陪同下，前往北屯機廠勘查電聯車測試及車廂內部。
由於電聯車尚未開放，加上採訪記者，就達四、五十人，捷運相關單位要求進入車廂要脫鞋，讓大家議論紛紛，原來是電聯車尚屬於日本川崎重工（Kawasaki）的資產，在產品尚未驗收前，買方進行視察，但仍得經過賣家的同意，才能進入車廂，而且全程派員守護這輛列車的「安危」，避免大家碰撞內部設施，須脫下工程帽，脫下鞋子，才能進入車廂。
王義川表示，中捷綠線電聯車屬中運量級，車寬二．九八公尺，每一列車有兩節車廂，每一列車最大載運量可載五三六人，包括八十二個座位，每一車廂有一區無障礙區，可容納二台輪椅，每一列車廂內還有一個可收納的椅子，未來更將全車裝設Wi-Fi。
王義川表示，車廂的座椅為粉綠色、粉紅色為博愛座，而且手拉環還可上下移動，不會發生民眾走在捷運車廂內，要閃避垂下的手拉環情形。
全自動無人駕駛 將有隨車人員
台中捷運綠線雖然與台北文湖線一樣無人駕駛，但車廂卻是相連通，而且未來還有隨車人員，同時，綠捷的每一車廂有五個車門，二列車廂就有十個，比台北的捷運車廂多一個車門。
王義川表示，目前北屯機廠有二列車廂，尚有九列電聯車在新竹組裝製造中，另七列則是在日本組裝製造，交通局預計八月起在主路線部分軌道上測試。
王義川表示，台中捷運綠線因採全自動無人駕駛，行駛過程是透過行控中心與車輛通訊、車輛與車站通訊、車站與行控中心通訊等三方密切聯繫告知，確保車輛行駛安全，也讓智慧交通管理向前邁一大步。
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標題：〈中部〉捷運綠線電聯車 4月上測試軌
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