〈中部〉拚南投縣長 民進黨屬意草屯鎮長洪國浩
2017-03-11
〔記者陳鳳麗、張協昇／南投報導〕二○一八南投縣長選戰，民進黨將由草屯鎮長洪國浩挑戰國民黨現任縣長林明溱？民進黨南投縣黨部主委陳昭煜昨在南投市黨員聯誼會致詞時表示，二○一八年縣、市長選舉是南投最關鍵的一戰，黨中央特別重視南投縣等非執政縣市，所以在今年六月份全代會上將會直接徵召正式提名縣長參選人，而草屯鎮長洪國浩是我們最大的公約數。
洪：參選與否 順其自然
對此， 洪國浩昨首度鬆口表示，對於參選與否，他順其自然，惟離全國黨代表大會還有一段時間，南投縣長參選人選還要在黨代表大會討論，優秀的人才還有很多，不一定是他參選，現在說是被徵召人選還太早，若有好人才要參選，他也會全力支持。
據了解，南投縣長選舉是民進黨認定的艱困選區，由於洪國浩在擔任草屯鎮長期間，政績卓著，生財有道，短短幾年就把鎮公所一億八千萬元的負債還清，去年黨內就傳出蔡英文總統屬意洪國浩參選南投縣長。
民進黨南投市黨員聯誼會，昨天在南投縣議會舉行，現場來了上百位黨員，包括草屯鎮長洪國浩、縣議員林永鴻、陳翰立等人均出席。縣黨部主委陳昭煜表示，民進黨重新執政後，讓民眾看到希望，所以在縣黨部與立委蔡培慧、林靜儀成立聯合服務處後民眾的陳情案情是以往的好幾倍，明顯感受到民眾對縣黨部的期待，今天有這麼多資深黨員出席，真的非常感動，縣黨部未來將是五合一選舉的競選總部，所有的候選人都要聯合作戰，民進黨一定要找回昔日的光榮。
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