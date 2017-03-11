〈中部〉大賣場還國有地 彰檢將加速遷建

2017-03-11

〔記者顏宏駿／員林報導〕員林愛買要關店了！位於彰化地院新大樓對面的「愛買」量販店，是向國有財產署租地營運，租約已經到期，而愛買關店後，將把二．五公頃的土地歸還給國有財產署，法務部有鑑於院檢相隔遙遠，戒護人犯不便等因素，積極規劃將彰化地檢署興建於此，讓地檢署與法院相鄰，有助於司法案件的偵查、審理等進行。

與地院相鄰 有利案件審理

彰化地檢署檢察長黃玉垣表示，國有財產署很早就向愛買要回土地，只因租金便宜加上營運還算不錯，以致歸還時間一直拖到現在，早在三年前，雙方就約定租期到今年二月廿八日為止，而在土地空出之後，即可加速地檢署遷建事宜。

黃玉垣說，目前彰化地院新大樓已經啟用，地點正在愛買旁邊，由於院檢分家，人犯戒護成為「全台最遙遠的距離」，法院和地檢署相隔二．五公里，要經過三十個紅綠燈，一旦有重犯趁機脫跳，誰都承擔不起。

縣長有意規劃「守法廣場」

他表示，透過立委王惠美、陳素月、洪宗熠、黃秀芳等人的力挺，地檢署遷建於此，已成全民共識，縣長魏明谷也有意把地方法院和新地檢署預定地週邊作為「守法廣場」，加上旁邊又有「員林演藝廳」，這裡將成為全縣最大的公共空間，適合作大型演出和集會典禮，所以地檢署遷建有其必要性和急迫性。

由於租約到期，愛買現已經打出「最後期限大清倉，一件不留」吸客，公關副理王佳慧表示，員林愛買營業至四月四日，因此從二月起就展開第一波的促銷，希望能在關店前達到「一件不留」的目標。王佳慧強調，員林愛買營運業績向來很好，只是租約到期無法繼續營運，她們一定會在員林另行覓地營運，只是落腳何處，目前與多名地主協商中。

王佳慧說，員林愛買員工，含兼職共九十一位，愛買根據勞基法規定，尊重其意願，有的協助轉往愛買其它據點就業，員工的優離與退休都已談好。