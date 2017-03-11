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〈中部〉湖山水庫 將進入二階段蓄水

2017-03-11

〔記者詹士弘／雲林報導〕全國供水拉警報，最年輕的湖山水庫雖已開始蓄水，但因仍停留在第一階段蓄水，每天僅提供一萬噸原水，湖山水庫表示，水庫第二取水口已經完工，如獲審核通過即可進入第二階段蓄水，日供水量可提高至十萬噸。

湖山水庫表示，水庫雖開始蓄水，但因目前還在第一階段蓄水，水庫水位僅一百七十公尺，現值枯水期，清水溪桶頭進口水幾乎沒有進水，每天僅提供一萬噸原水供台水公司試水，對雲林供水的貢獻度還不大。

中水局為確保湖山水庫水源水質，已公告水庫庫區、攔河堰、斗六、古坑、竹山等地區為水質水量保護區，至於清水溪上游的嘉義縣阿里山、梅山及竹崎，因地方反對聲浪大，中水局經管課長董士龍表示，會持續與地方溝通，希望在兩年內可以公布。

董士龍也指出，這段緩衝間已請嘉義縣府加強水源區控管，在保護區內不允許有污染性工廠開發或設置，另中水局針對清水溪上游的水質水量也會加裝設施監測，以確保水質。

中水局副工程司許逸廷表示，位在一七五公尺高的第二取水口已完工，第二階段蓄水高度可達一百八十五公尺，達水庫蓄水量的廿二％，每天可供水十萬噸，汛期甚至可提高至廿萬噸。湖山水庫滿水位為二一一．五公尺，每天最多供水四十萬噸給梅林淨水場，供水量遠大於雲林需求的廿六萬噸，多餘的水就是要滿足北嘉義及南彰化用水。

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  • 湖山水庫已開始蓄水，希望早日進入第二階段蓄水，將供水量提高至日十萬噸。（記者詹士弘攝）

    湖山水庫已開始蓄水，希望早日進入第二階段蓄水，將供水量提高至日十萬噸。（記者詹士弘攝）

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