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〈中部〉火鶴「小仙子」登場 搶攻盆花市場

2017-03-11

〔記者黃淑莉／古坑報導〕火鶴在台灣外銷日本切花數量高居第二位，僅次於第一名蝴蝶蘭，不過近年銷日量驟減，農試所雲林古坑花卉研究中心成功培育出新的火鶴盆花品種「小仙子」台農九號，照顧好的話花期可長達一年，今年交給花農試種，將搶攻歐美的盆花市場。

台灣的火鶴市場，在業者、政府積極努力及研發新品種，大量外銷日本，數量最高時一年約一千四百至一千五百萬枝，去年只剩九百多萬枝，主要原因日本用花習性改變，有業者無奈說，十幾年來的努力回歸原點。

由於外銷量減、價格一樣，利潤低，許多栽種火鶴的花農改種蝴蝶蘭、文心蘭或其他作物，但仍有業者轉發展火鶴盆花市場。

古坑花卉研究中心表示，二千年後國際盆花市場發展快速，尤其歐美喜歡盆花，火鶴目前排名第三位，另國內因業者引進國外火鶴盆花品種栽種，積極擴展國內的盆花市場，消費者接受度高、價格也提高。

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  • 農試所古坑花卉研究中心新培育出的火鶴盆花新品種「小仙子」，現已交由農民試種中。（記者黃淑莉攝）

    農試所古坑花卉研究中心新培育出的火鶴盆花新品種「小仙子」，現已交由農民試種中。（記者黃淑莉攝）

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