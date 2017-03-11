〈中部〉阿里山花季開鑼 櫻王含苞待放

2017-03-11

〔記者蔡宗勳／阿里山報導〕嘉義縣「阿里山花季」開鑼儀式，昨天在阿里山森林遊樂區沼平公園舉行，由嘉義林管處長黃妙修帶領團隊太鼓表演，宣告展開為期一個月的花季，惟受暖冬、乾旱等影響，目前只有山櫻花品系盛開撐住場面，日系櫻花則僅唐實櫻綻開，阿里山工作站前「櫻王」含苞待放，連一朵花也沒有，預計再半個月才會綻放，最佳觀賞時節估計在四月初。

今年花季適逢首屆「阿里山森林文學獎」徵件期間，林管處邀請到知名女作家李昂、中正大學教授江寶釵、農委會副主委翁章梁等人，一同參與花季開幕盛事。

李昂表示，阿里山遊樂區海拔二千六百公尺，高山賞櫻別有一番意境，不是日本可以比擬的。

公路總局為避免週末假日小客車蜂擁上山造成阿里山公路（台十八線）交通壅塞，於三月十一、十二、十八、十九、廿五與廿六日，實施交通疏運管制，嘉義端（台十八線六十五．五公里湖底）上午六至十一點，南投端（台廿一線一四五公里塔塔加）上午七至十一點，管制期間除持有證明文件或特殊情形，禁行小型車。