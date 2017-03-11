〈中部〉阿里山櫻花病了 民嘆花況差
2017-03-11
〔記者蔡宗勳／阿里山報導〕今年嘉義縣「阿里山花季」甫開始，但民眾發覺不少櫻花的花況很差，植株甚至罹患「簇葉病」，質疑管理單位嘉義林管處未善盡維護責任，對此，林管處副處長楊瑞芬回應，民國一百年就展開病櫻救援，中醫、西醫都派上用場，會全力以赴，儘可能搶救。
染簇葉病 已搶救6年
阿里山森林遊樂區內有居民反映，美不勝收、具指標意義的阿里山派出所旁吉野櫻，樹況愈來愈差，再不想辦法救治，阿里山森林鐵路小火車從滿樹櫻花旁通過的畫面恐成絕響。
這一居民說，早在八十八年就發現園區櫻花感染俗稱「天狗巢病」的簇葉病，卻不見有效防治，致病情蔓延，加上影響櫻花生長的松蘿也不見清除，致阿里山櫻花美景每下愈況，林管處為消弭不平聲浪，竟將「阿里山櫻花季」悄悄改成「阿里山花季」。
楊瑞芬坦言，園區櫻花確實受到簇葉病等病害侵襲，且狀況嚴峻，林管處六年前就尋求救治方法，邀請包括日本樹醫團隊等學者專家會診，依專業建議進行樹勢改良、疫病處理、整枝修剪與調整支架等，每年招標委託綠美化廠商進行植栽養護，包括清除松蘿、定期施肥、除草、病蟲害防治等。
楊瑞芬強調，為掌握園區三千株櫻花管理養護情形，特別建置地理區位系統阿里山賞櫻趣APP，即時更新花況，系統管理每株櫻花維護紀錄，救治不可能厚此薄彼，只是受限人力、時間，早晚而已。
至於易名為阿里山花季，是因遊樂區春天百花盛開，除三十種櫻花，還有海芋、木蘭、森氏杜鵑、金毛杜鵑、貼梗海棠等也花團錦簇，為讓更多人知道阿里山有不同的花卉，才修正名稱。
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