| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
捷運台北車站傳火警 現場濃煙密布 北部4縣市大雨特報！明起降雨趨緩各地升溫 鴻邦世界花園 橫掃新莊賣翻了！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉洪秀柱訪議會 市長人選議員屬意柯P模式

2017-03-10

〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨黨主席洪秀柱昨天造訪台南市議會，與國民黨市議會黨團成員召開閉門會議，對於未來台南市長人選，國民黨議員屬意採「柯Ｐ模式」，和無黨籍合作共推人選；其中，多位議員推薦已退休的前台南市警察局局長陳子敬，而陳子敬昨天受訪 也表達願意以無黨籍身分參選。

對於國民黨議員的建議，洪秀柱表示，「我了解了！」

陳子敬於去年退休，他在任內，國民黨議員一再鼓勵他參選市長，也在議會公開質詢過，認為他藍綠都能接受，是國民黨適合的市長人選。

陳子敬昨天接受電話訪問證實有參選意願，他表示，「謝謝大家的好意，晚一點再看看，如果有適當的人選，就由他人參選，如果沒有，我也有這樣的傾向。」「我現在是無黨籍，未來如果參選，也希望是以無黨籍身分參選。」

洪秀柱表示，這次座談會，主要是和黨內同志針對黨務改革進行座談，「大家不要有過多的聯想。」對於黨主席選舉，她說，「大家公平競爭！」

廣告
  • 洪秀柱表示，來訪是和黨內同志針對黨務改革進行座談。（記者蔡文居攝）

    洪秀柱表示，來訪是和黨內同志針對黨務改革進行座談。（記者蔡文居攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
白河芒果樹 樹幹開花鄰居稱奇

蓮鄉白河一株芒果樹樹幹花開朵朵，奇景引發鄰里議論，七旬嬤直說，呷到這麼多歲從沒見過。位於白河區詔安里保安宮後方的一處民宅，屋旁芒果樹樹幹近來…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✤蘆筍炒雞柳
電鍋菜✤豆腐肉磚
免烤✤莓果提拉米蘇
好吃家常麵怎麼煮？
轉寄

標題：〈南部〉洪秀柱訪議會 市長人選議員屬意柯P模式


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月10日‧星期五‧丁酉年二月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.