〈南部〉洪秀柱訪議會 市長人選議員屬意柯P模式
2017-03-10
〔記者蔡文居／台南報導〕國民黨黨主席洪秀柱昨天造訪台南市議會，與國民黨市議會黨團成員召開閉門會議，對於未來台南市長人選，國民黨議員屬意採「柯Ｐ模式」，和無黨籍合作共推人選；其中，多位議員推薦已退休的前台南市警察局局長陳子敬，而陳子敬昨天受訪 也表達願意以無黨籍身分參選。
對於國民黨議員的建議，洪秀柱表示，「我了解了！」
陳子敬於去年退休，他在任內，國民黨議員一再鼓勵他參選市長，也在議會公開質詢過，認為他藍綠都能接受，是國民黨適合的市長人選。
陳子敬昨天接受電話訪問證實有參選意願，他表示，「謝謝大家的好意，晚一點再看看，如果有適當的人選，就由他人參選，如果沒有，我也有這樣的傾向。」「我現在是無黨籍，未來如果參選，也希望是以無黨籍身分參選。」
洪秀柱表示，這次座談會，主要是和黨內同志針對黨務改革進行座談，「大家不要有過多的聯想。」對於黨主席選舉，她說，「大家公平競爭！」
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