〈南部〉白河芒果樹 樹幹開花鄰居稱奇

2017-03-10

〔記者王涵平／白河報導〕蓮鄉白河一株芒果樹樹幹花開朵朵，奇景引發鄰里議論，七旬嬤直說，呷到這麼多歲從沒見過。

位於白河區詔安里保安宮後方的一處民宅，屋旁芒果樹樹幹近來陸續冒出許多芒果花，不少鄰居經過駐足觀看，都說從未見過。

七十五歲李姓阿嬤說，該株芒果樹品種為台農二號，種植約二、三十年，擔心枝葉過於茂盛，平常看到樹幹冒出小芽就會摘除，沒想到近來樹幹卻不斷開花。

台南農改場雲林分場長張錦興表示，一般芒果花開在枝葉頂梢，花由頂芽長出，但如果摘除頂芽，會由側芽開花，如果樹幹較為衰弱或修剪，也會從修剪處開花，但樹幹開花是因樹幹內有芽體，在土芒果樹也會看見。

他說，樹幹上開的花也會結果，但是數量或品質可能不會很好，需視樹幹本身的狀況而定。