〈南部〉另種回鄉 「王育德紀念館」明年完工

2017-03-10

《漂泊的民族—王育德選集》發表

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市歷史名人王育德是政治運動者、台灣語研究者、同時也是作家，卻因兄長王育霖在二二八遇難而流亡海外，臨終前仍無法回到台灣，文化局昨天發表新書《漂泊的民族—王育德選集》，並已選定前鋒路一棟日式歷史建築，將整修成為「王育德紀念館」，展出家屬捐贈的文物及手稿，以最接近原汁原味的方式，讓王育德在日本書房搬到台南，讓王育德以不同的形式「回鄉」。

位在前鋒路、博愛國小對面的日式建築，前身為市府員工宿舍，目前正整理環境中，預計今年設計、明年底前整修完成，王育德生前使用的書桌、書櫃、手稿等資料，家屬整理後將從日本寄回台灣，未來除了展示，也將繼續收集、翻譯他以日文發表的著作，並進行教育推廣，希望讓更多民眾認識王育德。而「王育德紀念館」也將成為台南市繼楊逵文學紀念館、葉石濤文學紀念館之後，第三座由市府成立的文學館。

第三座由市府成立的文學館

王育德出身台南富豪人家，哥哥王育霖是第一位台灣人檢察官，他原本懷抱文藝大夢，卻在王育霖於二二八遇難後，被迫流亡，後來成為台灣首位以研究台灣語取得博士學位者，一九五七年曾為了自費出版《台灣語常用語彙》賣掉房子，並陸續出版多部台語研究相關書籍；也為了從事台獨運動，於一九六○年在東京創辦「台灣青年社」與《台灣青年》雜誌，一九八五年病逝日本東京，享壽六十一歲，臨終前仍不忘寫作，流亡逾卅年，始終無法回到台灣。