〈南部〉另種回鄉 「王育德紀念館」明年完工
2017-03-10
《漂泊的民族—王育德選集》發表
〔記者劉婉君／台南報導〕台南市歷史名人王育德是政治運動者、台灣語研究者、同時也是作家，卻因兄長王育霖在二二八遇難而流亡海外，臨終前仍無法回到台灣，文化局昨天發表新書《漂泊的民族—王育德選集》，並已選定前鋒路一棟日式歷史建築，將整修成為「王育德紀念館」，展出家屬捐贈的文物及手稿，以最接近原汁原味的方式，讓王育德在日本書房搬到台南，讓王育德以不同的形式「回鄉」。
位在前鋒路、博愛國小對面的日式建築，前身為市府員工宿舍，目前正整理環境中，預計今年設計、明年底前整修完成，王育德生前使用的書桌、書櫃、手稿等資料，家屬整理後將從日本寄回台灣，未來除了展示，也將繼續收集、翻譯他以日文發表的著作，並進行教育推廣，希望讓更多民眾認識王育德。而「王育德紀念館」也將成為台南市繼楊逵文學紀念館、葉石濤文學紀念館之後，第三座由市府成立的文學館。
第三座由市府成立的文學館
王育德出身台南富豪人家，哥哥王育霖是第一位台灣人檢察官，他原本懷抱文藝大夢，卻在王育霖於二二八遇難後，被迫流亡，後來成為台灣首位以研究台灣語取得博士學位者，一九五七年曾為了自費出版《台灣語常用語彙》賣掉房子，並陸續出版多部台語研究相關書籍；也為了從事台獨運動，於一九六○年在東京創辦「台灣青年社」與《台灣青年》雜誌，一九八五年病逝日本東京，享壽六十一歲，臨終前仍不忘寫作，流亡逾卅年，始終無法回到台灣。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
白河芒果樹 樹幹開花鄰居稱奇
蓮鄉白河一株芒果樹樹幹花開朵朵，奇景引發鄰里議論，七旬嬤直說，呷到這麼多歲從沒見過。位於白河區詔安里保安宮後方的一處民宅，屋旁芒果樹樹幹近來…
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》對吳昇桓「只有感謝」 金寅植請辭南韓總教練
- 經典賽》大聯盟官網看熱鬧：台韓戰打的像冠軍賽
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT denies chairwoman to visit China
- 走精緻農業 農委會︰收授權金防技術外流
- 家登啟用樹谷新廠 搶進EUV市場
- 彭勝竹：中國滲透 比過去嚴重
- 【食光走廊】在雲上開花
- 《2017秋冬男裝週》16
- 經典賽》老教頭痛批 韓職沉醉自滿
- 經典賽》台灣隊拚到最後 隊長林智勝110字感性告白
- 龍潭長照中心大火 4人葬身火窟
- 美前駐中大使 傳出使俄國
- 《2017秋冬男裝週》15
- 中國霾害嚴重 環保部長卻稱空污改善比其他國家快
- 證券行情表、證券表格
- 《2017秋冬男裝週》14
- 林依晨 短髮億姊賞貨
- 經典賽》500萬情蒐 輸荷「情」何以堪？
- 林明禎扮鬼駭人 一句台詞撐全場
- 李翊君獨生女虧媽P圖
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry mulls correctional facility reform
- 中國擬開放台商銀行 八大行庫沒興趣
- 大金空調 首度機版7年保固
- 美環保署長：二氧化碳不是全球暖化主因
- 自由廣場》歡迎有為青年來當Hero
- 中職》6局失2分 洪心騏擊退中信
- 自由廣場》本土藥用植物生產鏈
- 我提供情資 印尼逮18名詐騙台嫌
- VCA諾亞方舟 光彩動魄
- 勤儉賣麵嬤 1600萬遭詐光
- 廣告身價輸給兔寶 金鐘戲后崩潰了
- 首爾經典傳真／沉重、難堪 不應由台灣隊扛
- 「有些家庭是2個爸爸」 安海瑟薇倡帶薪產假不分性別
- 《2017秋冬男裝週》7
- 《2017秋冬男裝週》11
- 黨產會同意前 民進黨團：衛福部不得收婦聯會捐款
- 國民黨轉帳撥用吞國產 黨產會將追徵12.4億
- 謝沛恩生日病昏頭 洋男友愛的呼呼
- 中國下重手 撒銀彈搶東南亞僑生
- 《積木之家》招靈異 長髮女湊熱鬧
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉另種回鄉 「王育德紀念館」明年完工
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分