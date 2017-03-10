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〈南部〉姬蝴蝶蘭 成就台灣蘭花王國美譽

2017-03-10

〔記者王涵平／後壁報導〕三分之二在英國登錄的蝴蝶蘭，屬台灣原生種姬蝴蝶蘭雜交後代，姬蝴蝶蘭也是成就台灣「蘭花王國」美譽的最大功臣。

台灣國際蘭展昨日持續湧入大批參觀人潮，其中總統蔡英文主持開幕典禮所用的台灣原生種姬蝴蝶蘭備受矚目。

成大研究發展基金會表示，全世界的蘭花原生種大約二萬五千種，但台灣光是靠廿三個品種，在英國皇家園藝協會登錄的蝴蝶蘭品種就已達三萬二千七百六十一種，尤其是姬蝴蝶蘭，是現今台灣商業蝴蝶蘭主要親本。

雜交育種 已達二萬多種

成大研發基金會進一步說明，至二○一五年為止，登錄在英國皇家園藝協會的蝴蝶蘭栽培品種中，由姬蝴蝶蘭雜交育種的第一子代有五百四十一種，第二子代有一千二百四十九種，累積至今已經到達第十三代共二萬多種。

今年蘭展特以姬蝴蝶蘭所代表的「臺灣原生、世代傳承、生生不息」意義做為主題。台灣從低海拔、中海拔到高海拔都有野生蘭花的分布，目前已知種類超過四百種，其中最廣為人知的就是「臺灣阿嬤」及「姬蝴蝶蘭」。

有多花、多色、生命力強特性

「臺灣阿嬤」雖較為知名，但「姬蝴蝶蘭」因多花、多色、生命力強等特性，成為小型紅花與多花遺傳特性之重要育種親本。台灣原生種的桃紅色姬蝴蝶蘭，主要分佈在小蘭嶼與屏東北大武山一帶，所以又名「小蘭嶼蝴蝶蘭」。

今年蘭展LOGO以姬蝴蝶蘭為設計構想，在展場鬥艷館特別開闢一處姬蝴蝶蘭專區，由山壁上垂直而下的姬蝴蝶蘭原生種，再到地面其繁衍的新品種，彰顯蝴蝶蘭世代傳承、生生不息，象徵由台灣出發席捲全球。

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  • 三分之二在英國登錄的蝴蝶蘭，屬台灣原生種姬蝴蝶蘭雜交後代。 （圖由台灣國際蘭展提供）

    三分之二在英國登錄的蝴蝶蘭，屬台灣原生種姬蝴蝶蘭雜交後代。 （圖由台灣國際蘭展提供）

  • 今年蘭展LOGO以姬蝴蝶蘭為設計構想，在鬥艷館開闢姬蝴蝶蘭專區，台北市長柯文哲夫婦專注聆聽解說。（資料照，記者王涵平攝）

    今年蘭展LOGO以姬蝴蝶蘭為設計構想，在鬥艷館開闢姬蝴蝶蘭專區，台北市長柯文哲夫婦專注聆聽解說。（資料照，記者王涵平攝）

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