〈南部〉四街友試賣雜誌 體驗自立維生
2017-03-10
〔記者方志賢／高雄報導〕「遇見街貓Bob」描述街友靠著販售雜誌自立生活的電影，在現實生活也同步上演，高市社會局街友服務中心輔導的四名街友，昨到高雄車站進行試賣雜誌體驗，希望靠著雙手賺取生活費用，走向自立之路。
大誌雜誌（The Big Issue）一九九一年創始於英國，七年前在台灣由大智文化取得授權後正式創刊，強調是給街友販賣的刊物，希望提供街友自食其力的機會，高雄市社會局與大誌雜誌合作，已陸續輔導四名街友從事街頭販售雜誌工作。
大誌雜誌七日在鳳山街友服務中心辦理販售員招募說明會，有四名街友報名參加，並於八、九日兩天在高雄車站進行試賣體驗活動，透過模擬的演練，教導街友如何與人互動，並提醒街友販售應遵守行為規範。
參與試賣活動的街友阿勳，現年六十四歲，去年曾參加街友中心舉辦的農耕計畫，社工員發現他非常認真，也肯吃苦耐勞，很適合街頭販售工作，因此鼓勵他參加雜誌販售說明會及體驗活動。
阿勳昨到車站實際體驗販賣雜誌，一整天下來賣了七本雜誌。社會局表示，大誌雜誌免費提供參加的街友十本雜誌，每本售價一百元，十本賣完可獲一千元當作創業基金，之後再以每本五十元成本批貨，每本獲利一半。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
白河芒果樹 樹幹開花鄰居稱奇
蓮鄉白河一株芒果樹樹幹花開朵朵，奇景引發鄰里議論，七旬嬤直說，呷到這麼多歲從沒見過。位於白河區詔安里保安宮後方的一處民宅，屋旁芒果樹樹幹近來…
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》對吳昇桓「只有感謝」 金寅植請辭南韓總教練
- 經典賽》大聯盟官網看熱鬧：台韓戰打的像冠軍賽
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT denies chairwoman to visit China
- 走精緻農業 農委會︰收授權金防技術外流
- 家登啟用樹谷新廠 搶進EUV市場
- 彭勝竹：中國滲透 比過去嚴重
- 【食光走廊】在雲上開花
- 《2017秋冬男裝週》16
- 經典賽》老教頭痛批 韓職沉醉自滿
- 經典賽》台灣隊拚到最後 隊長林智勝110字感性告白
- 龍潭長照中心大火 4人葬身火窟
- 美前駐中大使 傳出使俄國
- 《2017秋冬男裝週》15
- 中國霾害嚴重 環保部長卻稱空污改善比其他國家快
- 證券行情表、證券表格
- 《2017秋冬男裝週》14
- 林依晨 短髮億姊賞貨
- 經典賽》500萬情蒐 輸荷「情」何以堪？
- 林明禎扮鬼駭人 一句台詞撐全場
- 李翊君獨生女虧媽P圖
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry mulls correctional facility reform
- 中國擬開放台商銀行 八大行庫沒興趣
- 大金空調 首度機版7年保固
- 美環保署長：二氧化碳不是全球暖化主因
- 自由廣場》歡迎有為青年來當Hero
- 中職》6局失2分 洪心騏擊退中信
- 自由廣場》本土藥用植物生產鏈
- 我提供情資 印尼逮18名詐騙台嫌
- VCA諾亞方舟 光彩動魄
- 勤儉賣麵嬤 1600萬遭詐光
- 廣告身價輸給兔寶 金鐘戲后崩潰了
- 首爾經典傳真／沉重、難堪 不應由台灣隊扛
- 「有些家庭是2個爸爸」 安海瑟薇倡帶薪產假不分性別
- 《2017秋冬男裝週》7
- 《2017秋冬男裝週》11
- 黨產會同意前 民進黨團：衛福部不得收婦聯會捐款
- 國民黨轉帳撥用吞國產 黨產會將追徵12.4億
- 謝沛恩生日病昏頭 洋男友愛的呼呼
- 中國下重手 撒銀彈搶東南亞僑生
- 《積木之家》招靈異 長髮女湊熱鬧
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉四街友試賣雜誌 體驗自立維生
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分