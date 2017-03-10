〈南部〉四街友試賣雜誌 體驗自立維生

2017-03-10

〔記者方志賢／高雄報導〕「遇見街貓Bob」描述街友靠著販售雜誌自立生活的電影，在現實生活也同步上演，高市社會局街友服務中心輔導的四名街友，昨到高雄車站進行試賣雜誌體驗，希望靠著雙手賺取生活費用，走向自立之路。

大誌雜誌（The Big Issue）一九九一年創始於英國，七年前在台灣由大智文化取得授權後正式創刊，強調是給街友販賣的刊物，希望提供街友自食其力的機會，高雄市社會局與大誌雜誌合作，已陸續輔導四名街友從事街頭販售雜誌工作。

大誌雜誌七日在鳳山街友服務中心辦理販售員招募說明會，有四名街友報名參加，並於八、九日兩天在高雄車站進行試賣體驗活動，透過模擬的演練，教導街友如何與人互動，並提醒街友販售應遵守行為規範。

參與試賣活動的街友阿勳，現年六十四歲，去年曾參加街友中心舉辦的農耕計畫，社工員發現他非常認真，也肯吃苦耐勞，很適合街頭販售工作，因此鼓勵他參加雜誌販售說明會及體驗活動。

阿勳昨到車站實際體驗販賣雜誌，一整天下來賣了七本雜誌。社會局表示，大誌雜誌免費提供參加的街友十本雜誌，每本售價一百元，十本賣完可獲一千元當作創業基金，之後再以每本五十元成本批貨，每本獲利一半。