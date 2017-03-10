〈南部〉【嘉興國小鎮校之樹 獲全國最美校樹】百年雨豆樹見證 贈苗校園做環教
2017-03-10
〔記者蘇福男／岡山報導〕岡山區嘉興國小百年雨豆老樹，獲選為「二○一六全國最美校樹」特優獎，昨由教育局長范巽綠揭牌，同時舉行「預約百年最美校樹」贈苗活動，致贈五十所校園苦楝樹苗，深植校園環教種子。
福田樹木保育基金會連續三年舉辦「全國最美校樹」選拔，落實校園環保與生命教育，嘉興國小操場逾一百廿歲的雨豆老樹，歷經初審、現地會勘等階段，在全國眾多校樹脫穎而出，拿下僅有三校名額的特優獎，並獲得四萬元老樹養護金及獎牌。
揭牌儀式昨在嘉興國小雨豆樹下舉行，范巽綠帶領高市環境教育輔導小組、校園樹人計畫學校、環教綠星獎獲獎學校校長、主任參與盛會，嘉興國小精心規劃雨豆瓶中信製作、百年雨豆故事巡禮、舞蹈表演和戲劇演出，祝賀雨豆樹爺爺獲獎。
嘉興國小校長鍾季娟表示，雨豆老樹在該校一九二○年創校時（台南廳阿公店學校五甲尾分校）即已存在，當年種植者已不可考，推估至今已逾一百廿歲，是嘉興國小的鎮校之樹。
她說，學校面積不到二公頃，幾年前校方規劃操場跑道時，雨豆樹剛好在中間，為了不影響老樹根系生長，校方和家長會寧願捨棄一截約四十米的跑道不鋪，也要保留百年老樹，而成為全國僅有的Ｕ型跑道，讓樹爺爺繼續守護師生，留下珍貴的校園回憶。
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