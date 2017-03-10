| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
捷運台北車站傳火警 現場濃煙密布 北部4縣市大雨特報！明起降雨趨緩各地升溫 鴻邦世界花園 橫掃新莊賣翻了！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉「義享天地」上樑 將釋11000工作機會

2017-03-10

〔記者葛祐豪／高雄報導〕義联集團插旗高雄市區！位於好市多大順店旁的義享天地—高雄萬豪酒店及精品購物廣場，昨天舉行上樑典禮，正式用人薪資三萬元起跳，打破廿二Ｋ迷思，預計創造一萬一千個工作機會。

上樑典禮由朕豪大酒店董事長吳林茂主持，義联集團創辦人林義守未現身。

預計2018年完工試營運

未來將有輕軌經過的義享天地商業開發案，共分二期，第一期的高雄萬豪酒店、精品購物廣場，樓高卅一層，投資金額約二一○多億元。昨天上樑後，三月廿二日將在台北舉辦招商說明會，預計二○一八年第四季完工試營運。

高雄萬豪酒店總客房數高達七百間，單樓層宴會大廳可同時容納二千多人，還有千人會議場所，更首創兩座高樓空中婚宴禮堂，提供新人們創新的世紀婚禮殿堂。

義享天地第二期的義享樂國際，預計投資一六○億元，主打快速時尚購物、文創主題商品、企業商辦，並打造目前台灣IMAX最大銀幕的影城，已於二○一三年六月申請建造執照，但仍在審查中。

義联集團強調，義享天地第二期的建造執照申請，若能在一年內核准，義联集團願意繼續投資建設高雄，此案若儘早通過，政府每年將可增加三至五億元稅收。

對此，高市府表示會加快審查。

正式用人薪資三萬元起跳

義联集團表示，義享天地二項投資案完工營運後，屆時正式用人薪資三萬元起跳，總共可創造一萬一千個（第一期六千人、第二期五千人）工作機會，期望能讓年輕下一代根留南部。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
白河芒果樹 樹幹開花鄰居稱奇

蓮鄉白河一株芒果樹樹幹花開朵朵，奇景引發鄰里議論，七旬嬤直說，呷到這麼多歲從沒見過。位於白河區詔安里保安宮後方的一處民宅，屋旁芒果樹樹幹近來…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✤蘆筍炒雞柳
電鍋菜✤豆腐肉磚
免烤✤莓果提拉米蘇
好吃家常麵怎麼煮？
轉寄

標題：〈南部〉「義享天地」上樑 將釋11000工作機會


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月10日‧星期五‧丁酉年二月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.