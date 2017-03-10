〈南部〉「義享天地」上樑 將釋11000工作機會

2017-03-10

〔記者葛祐豪／高雄報導〕義联集團插旗高雄市區！位於好市多大順店旁的義享天地—高雄萬豪酒店及精品購物廣場，昨天舉行上樑典禮，正式用人薪資三萬元起跳，打破廿二Ｋ迷思，預計創造一萬一千個工作機會。

上樑典禮由朕豪大酒店董事長吳林茂主持，義联集團創辦人林義守未現身。

預計2018年完工試營運

未來將有輕軌經過的義享天地商業開發案，共分二期，第一期的高雄萬豪酒店、精品購物廣場，樓高卅一層，投資金額約二一○多億元。昨天上樑後，三月廿二日將在台北舉辦招商說明會，預計二○一八年第四季完工試營運。

高雄萬豪酒店總客房數高達七百間，單樓層宴會大廳可同時容納二千多人，還有千人會議場所，更首創兩座高樓空中婚宴禮堂，提供新人們創新的世紀婚禮殿堂。

義享天地第二期的義享樂國際，預計投資一六○億元，主打快速時尚購物、文創主題商品、企業商辦，並打造目前台灣IMAX最大銀幕的影城，已於二○一三年六月申請建造執照，但仍在審查中。

義联集團強調，義享天地第二期的建造執照申請，若能在一年內核准，義联集團願意繼續投資建設高雄，此案若儘早通過，政府每年將可增加三至五億元稅收。

對此，高市府表示會加快審查。

正式用人薪資三萬元起跳

義联集團表示，義享天地二項投資案完工營運後，屆時正式用人薪資三萬元起跳，總共可創造一萬一千個（第一期六千人、第二期五千人）工作機會，期望能讓年輕下一代根留南部。