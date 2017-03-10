〈南部〉傳砲轟黨中央 陳菊：報導非事實

2017-03-10

〔記者方志賢／高雄報導〕媒體報導總統蔡英文上月底邀派系要角官邸聚餐，高雄市長陳菊對黨中央說重話，對此陳菊昨受訪時強調，報導「內容都不是事實」，民進黨各派系對二○一八年選舉及黨內事務朝正向和解溝通、對話是件好事，但報導與當時情形完全不一樣。

媒體報導為化解新潮流系和英系在農會選舉產生的糾紛，蔡英文邀派系要角到官邸聚餐，席間陳菊砲轟黨中央亂放話，說她因為挺子弟兵劉世芳選高雄市長，轉而支持藍營地方農會人士。

強調官邸聚餐時「氣氛很好」

陳菊日前到日本參訪，前晚返國，昨參加高雄市首家智能照護日間照顧中心揭牌，受訪時表示，「當時氣氛很好！」大家對不同意見溝通表達及黨內對話都是一件好事，媒體報導不是事實。

表示黨內派系競爭是很正常

媒體問外傳新潮流對高雄、台南的政權有焦慮感，陳菊反問「我有焦慮嗎？」她說黨內派系競爭是很正常，黨內競爭需在和諧的狀況下，爭取讓人民感動，人民認同，才能脫穎而出，她認為這才是重點。

表態支持黨內初選勝出的人

陳菊強調，黨內市長民調高高低低都在變動中，她支持透過民進黨初選的方式勝出的人，看誰能讓人民感動？讓高雄市民認同，她祝福每個參選的人。