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〈南部〉傳遞夢想勇氣 日超馬跑者台東開跑

2017-03-10

〔記者張存薇／台東報導〕傳遞夢想與勇氣，曾獲廿四小時賽跑世界錦標大賽冠軍的日本跑者井上真悟展開在台灣的公益路跑之旅，昨天下午在卑南國中棒球隊員陪跑下，前進卑中與阿尼色弗兒童之家，分享自己透過跑步、馬拉松找回自我價值的人生故事。

卅六歲的井上小時候曾遭家暴，因此自卑膽小，他十歲時愛上跑步，廿二歲開始馬拉松人生，他說，在成為世界第一前，他想著如何成為第一，拿到世界冠軍後，就想著怎麼讓後面的人趕上、甚至超越他，而大人應該讓孩子擁有夢想、進而成功，他想把這樣的正向力量傳遞給更多人。

九年來他在日本各地巡迴傳遞夢想，跑了廿八個地方，今年二月縣府派員參加東京馬拉松博覽會，井上主動拜訪台東縣參展攤位，表達想要在台灣展開公益路跑、並訪台東育幼院童的構想，獲縣府大力支持。

昨天下午，副縣長陳金虎將台東特色產品紅藜穀物棒、洛甚蜜送給井上，也勉勵他在人生的路上繼續跑下去，並吸引更多愛好運動者到台東參與體育賽事，而井上在卑南國中棒球隊員陪同下，從縣府跑往綠色隧道，晚間則夜宿阿尼色弗兒童之家，與孩子們交流，預計十一日參加第七屆南橫超級馬拉松賽事。

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  • 打扮成忍者的日本超馬跑者井上真悟，與卑南國中球員跑出樂觀人生。（記者張存薇攝）

    打扮成忍者的日本超馬跑者井上真悟，與卑南國中球員跑出樂觀人生。（記者張存薇攝）

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