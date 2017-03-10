〈南部〉香蕉大樂透開展 見證轉型正義
2017-03-10
〔記者羅欣貞／屏東報導〕帶領鄉親重溫香蕉黃金年代與傳奇，「香蕉大樂透：臺灣香蕉產業黃金歲月與金碗案的故事」展，即日起至四月二日在屏東旅遊文學館登場，昨天開展許多蕉農到場，回想起當年的金碗案，忍不住紅了眼眶。
策展人黃旭初表示，香蕉與蔗糖是世界殖民經濟產物，與政權更迭及政策走向有密切關連，台灣香蕉在一九○二年即出現在日本九州商店，一九○八年縱貫鐵路貫通，香蕉貿易從此在日治到戰後的台灣社會佔有重要地位。
縣府文化處指出，一九六○年出身屏東的吳振瑞就任台灣省高雄青果運銷合作社理事主席，將香蕉貿易推往高峰，一九六七年賺取外匯六千二百萬美元，佔台灣外匯三分之一，創下紀錄，但一九六九年爆發「剝蕉案（金碗案）」，黨政高層權力鬥爭讓台灣香蕉黃金歲月一去不回，二○一六年屏東縣政府出版《金蕉傳奇》，以官方身分平反吳振瑞與相關人物當年冤屈。
「蕉王」吳振瑞之子吳庭光表示，父親一生為台灣奮鬥，造福無數農民生計，至今高屏地區老一輩仍十分懷念他。
屏東縣議會議長周典論回憶，中學時幫家裡採收香蕉，很感佩吳當時致力改善基層農民生活的精神；文化處長吳錦發也認為，金碗案與轉型正義、公理人權密切相關，不能被遺忘。
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