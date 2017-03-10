| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
捷運台北車站傳火警 現場濃煙密布 北部4縣市大雨特報！明起降雨趨緩各地升溫 鴻邦世界花園 橫掃新莊賣翻了！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉香蕉大樂透開展 見證轉型正義

2017-03-10

〔記者羅欣貞／屏東報導〕帶領鄉親重溫香蕉黃金年代與傳奇，「香蕉大樂透：臺灣香蕉產業黃金歲月與金碗案的故事」展，即日起至四月二日在屏東旅遊文學館登場，昨天開展許多蕉農到場，回想起當年的金碗案，忍不住紅了眼眶。

策展人黃旭初表示，香蕉與蔗糖是世界殖民經濟產物，與政權更迭及政策走向有密切關連，台灣香蕉在一九○二年即出現在日本九州商店，一九○八年縱貫鐵路貫通，香蕉貿易從此在日治到戰後的台灣社會佔有重要地位。

縣府文化處指出，一九六○年出身屏東的吳振瑞就任台灣省高雄青果運銷合作社理事主席，將香蕉貿易推往高峰，一九六七年賺取外匯六千二百萬美元，佔台灣外匯三分之一，創下紀錄，但一九六九年爆發「剝蕉案（金碗案）」，黨政高層權力鬥爭讓台灣香蕉黃金歲月一去不回，二○一六年屏東縣政府出版《金蕉傳奇》，以官方身分平反吳振瑞與相關人物當年冤屈。

「蕉王」吳振瑞之子吳庭光表示，父親一生為台灣奮鬥，造福無數農民生計，至今高屏地區老一輩仍十分懷念他。

屏東縣議會議長周典論回憶，中學時幫家裡採收香蕉，很感佩吳當時致力改善基層農民生活的精神；文化處長吳錦發也認為，金碗案與轉型正義、公理人權密切相關，不能被遺忘。

廣告
  • 「香蕉大樂透：臺灣香蕉產業黃金歲月與金碗案的故事」昨天起在屏東旅遊文學館開展。（記者羅欣貞攝）

    「香蕉大樂透：臺灣香蕉產業黃金歲月與金碗案的故事」昨天起在屏東旅遊文學館開展。（記者羅欣貞攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
白河芒果樹 樹幹開花鄰居稱奇

蓮鄉白河一株芒果樹樹幹花開朵朵，奇景引發鄰里議論，七旬嬤直說，呷到這麼多歲從沒見過。位於白河區詔安里保安宮後方的一處民宅，屋旁芒果樹樹幹近來…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✤蘆筍炒雞柳
電鍋菜✤豆腐肉磚
免烤✤莓果提拉米蘇
好吃家常麵怎麼煮？
轉寄

標題：〈南部〉香蕉大樂透開展 見證轉型正義


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月10日‧星期五‧丁酉年二月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.