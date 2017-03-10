〈南部〉1人投錯票 鹿野農會總幹事驚險連任

2017-03-10

農會新理事長 未投同意票

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縱谷三個鄉鎮地區農會聘任總幹事結果昨天出爐，池上、關山繼續由女性總幹事接掌，鹿野地區農會卻在候聘過程出現爭議，一名理事投錯票，導致現任總幹事陳正笙以一票之差未獲同意候聘，後來理事即時表明選錯欲更正，縣府農業處請示農委會後確認可行，陳正笙才順利連任。

池上、關山農會 續由女人當家

鹿野地區農會昨天下午召開理監事會議，陳正笙現任績優單一候聘爭取連任，不過因有多名理事有意角逐理事長，意外波及總幹事候聘，最後由徐宏基以五票當選理事長，陳正笙卻只拿到四票理事同意候聘，唱票結果公布後，現場一片譁然，理事陳春發見狀隨即表示「一時緊張，勾錯了」，希望可以重新勾選。

縣府農業處立即請示農委會，依規定理事會只要在六十日內對總幹事合格人選完成聘任即可，且理事皆是具名表示個人意見，因此投錯即時提出更正，仍具效力，陳正笙最終順利連任。

不過，新任理事長徐宏基對陳正笙並未投下同意票，陳正笙說，農會業務不能停頓，仍會照既定計畫執行，會以最快速度拜訪新任理事長，若理事長對農會有新的想法，會相互配合，共同為農會奮鬥。

池上鄉農會雖然兩人角逐總幹事職位，新任理事長徐良坤、總幹事游玉櫻皆是九席全拿，常務監事莊國華也是三比零當選； 關山鎮農會由年僅三十七歲的周敏偉當選理事長，成為縣內最年輕農會理事長，在全國各農會罕見，保險部主任邱美玲以五比四獲聘新任總幹事，常務監事為許清木。