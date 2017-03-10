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〈南部〉墾丁音樂季訂房冷 業者再炒「裸體逛街」

2017-03-10

缺大咖 音樂場預售票減半

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕距離墾丁春天音樂季不到一個月，恆春半島旅宿業訂房低迷，音樂場預售票不到往年一半，有業者再次祭出「裸體逛街」炒話題，希望在網路引發討論拉抬票房，票券業者大嘆，「少了主流樂手，今年人潮很不樂觀。」

墾丁春天音樂季目前有鵝鑾鼻「春天吶喊」、「夏都春宴」及「春電混樂」三個場地確定舉辦，去年因故停辦的「泡泡趴」及北移的「春浪」，今年都不回墾丁。

為拉抬票房，「夏都春宴」繼去年推出「裸體逛街」網路廣告，今年又故技重施，吸引不少網友分享討論，也有不少民眾批評「傷風敗俗」，主動向恆春警方檢舉。

挨批 業者稱影片主角有穿衣

墾丁夏都沙灘酒店解釋，影片是去年一群外國人拍的，他們仿國外知名歌手ＭＶ用「假裸」的拍攝手法，也用瘋狂的想法拍攝一支有趣影片，身上都有穿肉色衣物，包得比基尼更緊，仍然是有穿衣服的；業者強調，今年與墾管處、警察局共同宣示反毒，塑造安全、健康、無毒形象，以精緻、國際化的派對呈現，避免人口複雜活動壞了假期好心情。

售票網站「Hot墾丁旅遊網」初步統計，去年墾丁音樂季還有HIGH團「玖壹壹」撐場，今年缺乏主流歌手吸票，僅電音及地下樂團兩種類型，少了大量追星族，往年同期還有超過三千張預售票，目前僅賣出一千五百張上下，旅宿業訂房也僅往年一半，音樂季人潮恐創十年最低。

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  • 墾丁春天音樂季接近，恆春半島旅宿業訂房低迷，業者再次祭出「裸體逛街」炒話題。（記者蔡宗憲翻攝）

    墾丁春天音樂季接近，恆春半島旅宿業訂房低迷，業者再次祭出「裸體逛街」炒話題。（記者蔡宗憲翻攝）

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