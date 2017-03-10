〈南部〉新化農會選舉 三巨頭全換人做
2017-03-10
〔記者吳俊鋒／新化報導〕總幹事競爭激烈的新化區農會，昨舉行第十八屆第一次理事會，選情一如預期，原代理信用部主任陳榮賢挑戰當權派成功，順利獲聘；連同理事長、常務監事等「三巨頭」全部換人做，確定變天。
值得一提的是，陳榮賢與新任理事長李偉智的父親陳福生、姚溪海，都擔任過新化鎮長，這次農會選舉，兩位「政二代」的表現令人矚目。
理事會昨在農會本部召開，由於從代表一直到理事的選舉，雙方差距有限，引起各界高度關注，現場也部署警力戒護，維持秩序。
會中先進行理事長的選舉，投票過程平和，原常務監事李偉智成功轉換跑道，在九席理事中拿到過半的五票，順利當選。
接著理事會進行總幹事的聘任，採記名投票的方式，結果也沒有意外，與李偉智等理事同一陣營的陳榮賢，以五票對四票勝出，原任的林麗文爭取連霸失利。
接著召開監事會，鄭福榮獲選常務監事，三巨頭人選一切底定，且由非當權派贏得勝利。
五十一年次的陳榮賢，在農會服務三十年，基層歷練豐富，四年前與林麗文競爭總幹事挫敗，捲土重來，這次兩人再度對壘，勝負互換，由他拿下勝果。
陳榮賢表示，未來將全力以赴，採多元化經營方式，讓會務更蓬勃發展，並透過小額貸款為農民紓困，更將加強新化五寶產業的行銷與推廣，造福地方。
新任理事長李偉智則指出，希望大家摒棄選舉上的心結，在永續發展的前提下，共同努力、改革、進步，為農會帶來新氣象，歡喜迎接明年一○○歲的生日。
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