〈南部〉挑戰派勝選 下營農會改朝換代
理事資格問題 數度口角
〔記者楊金城／下營報導〕下營區農會昨召開第十八屆第一次理事會，九席理事卻來了十位，為了理事顏見明、候補理事楊玉彰的理事資格問題，數度口角，氣氛火爆。南市農業局長許漢卿下令清場維持選舉進行，警方強制將楊玉彰架離會場，農會重印選票，拖了近四小時完成選舉。陳錄星以五票當選下營農會新任理事長，並以五票通過聘任黃冠霖為總幹事，顏茂新以兩票當選常務監事，確定農會改朝換代。
原當權派 斥農業局不中立
失勢的農會原當權派怒斥農業局不中立，偏袒挑戰派，大喊「法院見」，揚言提告農業局和第一次理事會選舉無效。
下營農會選舉兩派競爭激烈，支持候聘總幹事黃冠霖的挑戰派陣營掌握五席理事，將農會「變天」；支持另位候聘總幹事陳乃源的前總幹事曾丁祥所屬原當權派，只有四席理事，輸掉選舉。
曾丁祥陣營遭檢舉涉嫌在二月廿八日、三月一日邀請十多位農會代表當選人，免費招待集體聚餐、出遊，三月六日被台南地檢署指揮台南市調查處、市警局、麻豆分局查賄，約談曾丁祥、農會會務部主任陳秋蓮等廿五人到案說明；曾丁祥否認賄選，無保請回，陳秋蓮被檢方諭令廿萬元交保。
農會原當權派最後反撲，卸任前兩天，農會在三月七日召開第十七屆第八次臨時理事會，審查第十八屆新任理事當選人顏見明喪失農會會員資格，並撤銷顏第十八屆理事資格，但農業局立即函覆農會會議無效。
農會昨召開第十八屆理事會第一次會議，農會在理事長互選的統計表上，竟將候補理事楊玉彰列名，不見理事顏見明的姓名，楊玉彰、顏見明都出席理事會，九席理事來了十位。曾丁祥、理事洪和全等人質疑顏見明的理事資格，和陳錄星、顏見明爭論，也槓上農業局指導員，質疑誰是真正的理事，場面火爆。
農會輔導科長吳威達以上級指導單位要求理事會重新推舉臨時主席陳錄星，陳錄星再要求請「不相關人士」出場。員警強制將楊玉彰架離會場，會議順利進行，但票選理事長時，農會又說沒有選票，陳錄星再要求會務人員重新趕印選票，順利完成改選。
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