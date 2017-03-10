| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
捷運台北車站傳火警 現場濃煙密布 北部4縣市大雨特報！明起降雨趨緩各地升溫 鴻邦世界花園 橫掃新莊賣翻了！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉再傳禽流感 路竹撲殺1.1萬蛋雞

2017-03-10

〔記者蔡清華／高雄報導〕高市路竹區一處養雞場發生雞隻異常死亡，經採樣送檢後，八日傍晚檢測結果出爐，判定H5呈陽性反應，昨天並確認屬H5N8亞型，成為高市第二起禽流感確診案例。該場計一萬一千五百廿二隻家禽已全數撲殺完畢，並同步執行場區消毒及周邊臨近養禽場採樣監測工作。

經統計，全國因禽流感而執行全場撲殺之養禽場計八十二場，撲殺近六十三萬隻家禽，感染範圍已包括宜、花及彰化以南（含高雄市在內）等八個縣市。

這是高市繼自上月廿七日杉林區養鴨場感染H5N8後，第二起確診案例。路竹許姓業者表示，其牧場屬於非開放性養禽舍，數日前即發現場內飼養之蛋雞（尚未成熟且開始產蛋之新母雞）有大量異常死亡情形，主動通報派員採樣送驗。

動保處處長徐榮彬表示，因該養禽場為主動通知檢測，應可獲市場價格約八成之補償費用，可稍稍減輕農民損失。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
白河芒果樹 樹幹開花鄰居稱奇

蓮鄉白河一株芒果樹樹幹花開朵朵，奇景引發鄰里議論，七旬嬤直說，呷到這麼多歲從沒見過。位於白河區詔安里保安宮後方的一處民宅，屋旁芒果樹樹幹近來…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✤蘆筍炒雞柳
電鍋菜✤豆腐肉磚
免烤✤莓果提拉米蘇
好吃家常麵怎麼煮？
轉寄

標題：〈南部〉再傳禽流感 路竹撲殺1.1萬蛋雞


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月10日‧星期五‧丁酉年二月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.