〈南部〉再傳禽流感 路竹撲殺1.1萬蛋雞
2017-03-10
〔記者蔡清華／高雄報導〕高市路竹區一處養雞場發生雞隻異常死亡，經採樣送檢後，八日傍晚檢測結果出爐，判定H5呈陽性反應，昨天並確認屬H5N8亞型，成為高市第二起禽流感確診案例。該場計一萬一千五百廿二隻家禽已全數撲殺完畢，並同步執行場區消毒及周邊臨近養禽場採樣監測工作。
經統計，全國因禽流感而執行全場撲殺之養禽場計八十二場，撲殺近六十三萬隻家禽，感染範圍已包括宜、花及彰化以南（含高雄市在內）等八個縣市。
這是高市繼自上月廿七日杉林區養鴨場感染H5N8後，第二起確診案例。路竹許姓業者表示，其牧場屬於非開放性養禽舍，數日前即發現場內飼養之蛋雞（尚未成熟且開始產蛋之新母雞）有大量異常死亡情形，主動通報派員採樣送驗。
動保處處長徐榮彬表示，因該養禽場為主動通知檢測，應可獲市場價格約八成之補償費用，可稍稍減輕農民損失。
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