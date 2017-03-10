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〈南部〉《觀察筆記》 時猶未晚

2017-03-10

漫漫風沙中，動了。

不是恍惚，也不是彷彿，是真實的。大林蒲、鳳鼻頭遷村意願普查開始了，為期三個月，接下來的三個星期舉辦六場說明會。

這一個遷村行動前置作業展開，或可以抹平很多行政官員心理的窟窿，因為早期政府的疏失，造成大林蒲與鳳鼻頭的環境傷害，是年輕世代行政官的傷口。

他們從事環境運動過，感知土地與人的連結。眼睛看到的大地創口、海岸景觀失調、工廠擠迫村落，種種的衝突都在他們的情感上積澱，終於催動這兒的遷村。

這一道海岸線的故事時常被述說，因為跟很多人記憶裡的鄉下影像一樣，有阿嬤阿公及自己童稚時飄忽的樣子，就在捉摸不定的感懷中，堅定著對聚落住民的歉意。

沉默好長年代之後，敢於檢視傷口了，好的開端！（資深記者︰黃明裕）

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