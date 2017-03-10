〈南部〉小港少康營區闢森林公園 明年完成

2017-03-10

都計案公告實施

〔記者葛祐豪／高雄報導〕小港機場旁佔地廿三公頃、閒置五年多的少康營區，在市府與台糖合作下，重新調整都市計畫後，配置十公頃公園用地與商業區，全案於八日公告發布實施，並進行森林公園的規劃設計，預計明年可完成公園開闢。

位於小港高松路、營口路口的少康營區，民國一百年陸戰隊九九旅撤出後，閒置至今。市府主動與地主台糖公司協商，提出將原本的「機關用地」變更為公園與商業區的多贏方案，歷經市府與內政部都委會審議，全案終於拍板定案。

小港區新增亮點

都發局長李怡德表示，繼高坪特定區闢建十七公頃的熱帶植物園區後，小港區將再有一處大面積的森林公園，同時也劃設商業區，未來可利用機場區位優勢，開發為國際旅宿與商務營業空間，讓原來大面積國營事業低度利用的閒置土地，轉化為小港地區的新亮點。

都發局指出，都市計畫發布後，市府將進場辦理八十九期市地重劃工程，同時進行森林公園的規劃設計，預計明年可完成公園開闢。

由於該地曾是清末抗日領袖林少貓的根據地，頗具歷史典故，地方也發起公園命名活動，三月底前票選出結果，送市府參考。