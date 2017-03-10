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〈南部〉支持、反對別苗頭 馬頭山掩埋場案送環評大會

2017-03-10

歷經4小時、12委員初審決議

〔記者蔡清華／高雄報導〕備受矚目的高雄馬頭山掩埋場環評初審，昨天上午在市府環保局召開，會場外首見在地鄉親表達支持開發的立場，高喊「停止抹黑、回歸專業」，與到場反對團體互別苗頭，會議歷經四小時，出席的十二位委員決議全案送環評大會討論。

環保局表示，後續將請開發單位針對環評委員與相關機關所提意見，及民眾關心之議題，補充相關資料說明，並提送專案小組委員及相關機關確認後，併同全案資料提送環評大會討論。

馬頭山二次環評初審昨天上午九時召開，支持與反對的鄉民、團體均在會場外表達立場，綠營立委林岱樺的看板也出現在反對陣營中，警方擔心雙方人馬擦槍走火，加派數十名警力到場維持秩序。

近百居民首度相挺 反開發團體籲退回

包括旗山、內門、田寮等近百名開發場址周邊在地居民，首度聚集會場外表達支持開發的立場，他們高喊相信專業，「支持合法，反對非法偷倒」。

反對開發的自救會團體仍堅稱，開發場址可能有活動斷層，且地下水豐沛，並指馬頭山附近生態豐富，包括稀有保育動物食蟹獴、穿山甲、水鹿、大冠鷲等，野生動物可能因掩埋場開發而銷聲匿跡，要求環評委員退回開發案。

提開發案的富駿公司表示，經過專業技師調查、監測井試驗，證實確無常態性地下水，且計畫區井內蓄積水水質與一般地下水源差異甚大，開發場域未處於水源保護區，或地質敏感帶等，場址地質為古亭坑厚層泥岩，不透水性佳，是做為掩埋場最適合的地質。

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  • 高雄馬頭山掩埋場環評初審會場外，反對開發團體有綠營立委看板加入聲援行列。（記者蔡清華攝）

    高雄馬頭山掩埋場環評初審會場外，反對開發團體有綠營立委看板加入聲援行列。（記者蔡清華攝）

  • 高雄馬頭山掩埋場環評初審會場外，首見在地鄉親表達支持開發的立場。（記者蔡清華攝）

    高雄馬頭山掩埋場環評初審會場外，首見在地鄉親表達支持開發的立場。（記者蔡清華攝）

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