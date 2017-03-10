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〈南部〉拓路恐影響建築權 南灣人盼解套

2017-03-10

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台二十六線南灣周邊民宿林立，最近傳出道路可能拓寬，紓解當地塞車情況，卻必須退縮當地建築線及綠地，當地房舍面臨拆除門面窘境，立委莊瑞雄接獲陳情，昨陪同居民與營建署、墾管處、公路總局協調，希望道路及住戶取得雙贏。

莊瑞雄與各單位勘查後初步達成決議，南灣路長約八百公尺的兩百多戶居民，國家公園第四次通盤檢討後，不必再擔心房舍因建築線問題無法取得建照，甚至面臨拆除命運。

恆春鎮代會主席周志仲、鎮代李建華、盧榮士、縣議員李志偉，昨陪同當地居民到場，周志仲說，當地建築本需退縮五米建築線，多數房舍都需拆掉將近半棟，近年整建的還無法取得建照，形成當地極大民怨。

莊瑞雄表示，各單位協調後，公路總局及墾管處認為暫無拓寬道路必要，退縮五米部分，只要緊鄰人行道的建築保持現況修建，整個南灣路建築線以現況認定，但建照核發部分，仍待國家公園通盤檢討後核發。

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