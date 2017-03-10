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〈南部〉墾丁國家公園四通審議資料不足 滿州民代怒退席

2017-03-10

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕墾丁國家公園正進行第四次通盤檢討（四通），昨天舉辦第六次初審會議，滿州鄉長余增春、鄉代會主席莊期文等地方人士，不滿會議中提供的資料不足，認為墾管處只想地方「背書」，憤怒退席並把審議書丟進垃圾桶抗議。

余增春、莊期文、屏東縣議員潘裕隆、陳文弘等人認為墾管處在會議中關於計畫圖及相關規定資料都未完整提供，逐條審查過程只是強迫與會地方人士接受。

400多件審議案 僅55件關於滿州

陳文弘指出，審議會中法令規定及國家公園計畫圖都未明確提供，滿州鄉三分之二土地都在國家公園區內，四百多件審議案中僅有五十五件關於滿州，還多數「未審先判」，文件中先註明「未便採納」，令滿州地方民代不滿。

「整體大架構不審，只討論枝微末節！」潘裕隆說，整個四通初審理應先討論國家公園計畫的整體架構，包括各類分區範圍及保護利用管制原則，直接討論民眾提案，還先註明採納與否，要地方「背書」意味濃厚，墾管處如不改善仍會退席抗議。

莊期文等地方民代說，等待通盤檢討歸還受損權益遙遙無期，持續爭取部落、私有地全面劃出國家公園，居民建管權回復地方政府管理，近期將至墾管處抗爭。

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  • 墾丁國家公園第四次通盤檢討，昨天舉辦第六次初審會議，滿州民代不滿會中提供的資料不足，怒而退席並把審議書丟進垃圾桶。（記者蔡宗憲攝）

    墾丁國家公園第四次通盤檢討，昨天舉辦第六次初審會議，滿州民代不滿會中提供的資料不足，怒而退席並把審議書丟進垃圾桶。（記者蔡宗憲攝）

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