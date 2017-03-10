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〈南部〉《反重啟焚化廠》台東環盟 倡廣設零垃圾中心

2017-03-10

〔記者王秀亭／台東報導〕台灣環保聯盟台東分會在「啟用台東焚化廠」案闖關前夕發出聲明，主張在全縣一百四十七個村里廣設「零垃圾中心」，與新闢垃圾掩埋場，取代啟用焚化爐，才是節省經費又減少污染的治本方法。

提數據分析 籲讓焚化爐停俥

環盟台東分會指出，今年一月縣府「重啟焚化爐評估」公聽會中，九成以上的與會者都反對重啟焚化爐，縣府為何還要將重啟案送交縣議會表決？焚化爐一旦啟用，台東市民受害最深，而縣議會三十名議員中，台東市只有十人，恐無法左右表決結果；加上大部分非台東市民以為焚化爐啟用的惡果只有台東市受影響，其實其燃燒產生的戴奧辛在季風吹拂下，恐全縣遭殃，將影響台東的房產、農漁產及觀光產業的發展。

環盟台東分會進一步建議，以「零垃圾中心」加上新設垃圾掩埋場，可以取代焚化爐啟用，若設兩百二十個「零垃圾中心」，一個中心建置費用十萬元，第一年全縣建置費用兩千兩百萬元，再加上中心人事費一年三千五百六十四萬元，新闢垃圾場一年平均兩千萬元，全縣處理垃圾費用每年約六千萬，垃圾量則至少降至二十到三十％。

反之，修繕焚化爐第一年就要三至三．五億元，後續每年垃圾焚化費用至少一．五億元，所產生的底渣仍剩二十至三十％，以焚化爐處理垃圾，每年至少需兩億元，因而呼籲縣府應讓「台東焚化爐停俥」。

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