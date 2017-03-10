〈南部〉台東焚化廠重啟案 今闖關變數多
2017-03-10
〔記者張存薇／台東報導〕台東縣府首度提出「啟用焚化廠」議案送議會審議，不過今天閉會前還有十七個墊付案未審議，再加上泛綠議員反對啟用，部分議員認為爭議過大、應該延後審議，也有議員主張應該趕快通過，各方盤算不同，今天焚化廠案能否成功闖關，大家都在看。
今閉會前有17墊付案待審
因垃圾危機，縣府擬重啟焚化廠，目前已完成可行評估，待後續修繕並經議會同意、招商後才能啟用，環保局因此在這次臨時會提出啟用案，不過因這次臨時會縣府共有卅九個提案，再加上之前七個遺留案，八日開始到昨天議案審查進度均緩慢。
啟用與否 議員各有盤算
昨天議會審議縣府提案時，反對啟用的議員林參天、洪宗楷等人針對每件墊付案發言，拖緩審議節奏，希望擋下焚化廠案，昨天上午十時從建設處議案開始審查，審了一個多小時，才審完建設、農業處五個墊付案，眼看進度太慢，主持議事的副議長陳宏宗認為，各局處重要提案還是應該儘速過關，要求休息五分鐘，希望議員加快審議速度。
休息過後續審，議會十分鐘內連過七案，碰到觀光旅遊處的提案又「卡關」，因為已經超過中午十二時，陳宏宗只好宣布散會，今天續審。
不過照順序包括觀旅處、文化處等還有十六個墊付案要先審，才會審到焚化廠案，再加上議員對啟用態度不盡相同，是否能闖過議會把關，今天見真章。
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