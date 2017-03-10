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〈台北都會〉386處禽流感高危點 市府製防疫地圖

2017-03-10

〔記者黃建豪／台北報導〕全台發生禽流感疫情，尤其新檢出的H5N6亞型高病原性禽流感病毒株在日、韓及中國皆造成重大損失，北市府彙整全市共三百八十六處禽流感高危點，並繪製防疫地圖，昨起由動物保護處公告上網、供民眾參考，地點多為野鳥聚集處及民眾餵鳥地點，動保處盼約束民眾餵食野鳥。

動保處指出，禽流感雖對養禽業造成嚴重損害，但除非與患病家禽有密切接觸，才會有傳人疑慮，目前研究結果，禽流感對都市常見野鳥，包括燕、雀、鳩、鴿類感染性不高。至於外國疫情主要在候鳥等水生鳥類中檢出，但餵食野鳥行為會造成都市鳥類族群的增加，恐間接提高都市野鳥與過境候鳥的接觸，增加禽流感擴散風險。

動保處表示，彙整禽流感高危點共計三百八十六處地點，依禽流感感染風險層級，分為Ａ至Ｄ類高危點，包含Ａ類（養禽戶及寵物鳥販賣場所）六十一處、Ｂ類（家批發市場）一處、Ｃ類（野生禽鳥聚集或有人為餵食或接觸行為處所）二百一十二處及Ｄ類（養鴿戶）一百一十二處。

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