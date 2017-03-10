〈台北都會〉轉運站5年不推 改數位產業園區
2017-03-10
〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市都市計畫委員會日前通過「北區轉運站都市計畫案」，將位於承德路三段的台北市就業服務處改建成轉運站，但引發居民及議員反彈，今年二月副市長林欽榮宣布不再推轉運站，改由產發局進場經營台北數位產業園區；該修正案昨於都委會審議通過，但委員質疑市府是否真的放棄北區轉運站計畫？市府代表均表示，在五、六年內不會再推動，但未來還可能評估。
產發局表示，就業服務處周邊內有三棟建物，使用至今已有四十年，因勞動局去年十二月移置萬華區雙子星大樓，因此目前屬於閒置狀況；該處將有效運用及提供既有建物空間，引進程式編碼、擴增實境及虛擬實境等新創產業，預計提供一百四十席個人工作席、卅個公司單元、五處會議空間及三處大型活動區。
但委員於會中不斷質疑，市府的北區轉運站是否放棄？台北數位產業園區是否屬於短期計畫？交通局表示，透過路線調整及圓山轉運站擴充席位，短期可應付需求運輸，但未來仍會溝通北區轉運站可能性，短期內不會馬上啟動。
產發局長林崇傑表示，因產業園區可以為北大同引進新的年輕人及工作機會，維持五、六年是足夠的，而所有新創團隊成熟後就應該投入市場，不會影響進駐團隊。
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