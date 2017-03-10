〈台北都會〉多元計程車 月底前上路囉

2017-03-10

〔記者陳紜甄、郭安家／台北報導〕因應Uber爭議，交通部推出多元計程車方案，北市十輛多元化計程車三月底前將上路！依公運處規定，多元化計程車不限車種，但車輛外觀不能為黃色，且民眾需以App叫車；至於車資？依法不會低於小黃計程車收費基準，但業者可按車輛等級調高里程計費價格、起跳金額。預計今年六月底前，北市將會有二百多輛營運，屆時數量全國居冠。

公運處表示，十二家業者志英衛星車隊、敦南交通、QTAXI衛星車隊、皇冠大車隊、台灣大車隊、大豐衛星車隊、大慶大車隊、賓樂衛星車隊、羽博交通、藍天使衛星車隊、大都會衛星車隊及優良衛星車隊等已取得資格。三月底前皇冠大車隊十輛多元化計程車首先上路；最慢六月底前全數營運。

現行計程車起跳金額七十元，行駛一．二五公里，續程每二百公尺增加五元。但中央放寬法令限制，允許多元化計程車可依車款、車型與服務內容，調高起跳金額、計費里程，且無規範最高上限，交由市場機制決定。

12家業者加入 未來數量最多

台灣大車隊表示，屆時會規劃推出高級車滿足消費者想嚐鮮的渴望；皇冠大車隊認為，該政策可以做出市場區隔，提供好的服務品質給民眾。

不過，前Uber李姓司機表示，該政策凸顯官員腦袋跟不上時代，因多元計程車方案計費不會比Uber便宜，大家去搭小黃就好，不會開多元計程車；另外，Uber司機不需要靠行，但許多車行老闆會將運將車輛拿去貸款。

民眾要搭乘多元化計程車，需先下載各家業者的App叫車，交通局表示未來不排除規劃聯合叫車平台。多元化計程車外觀不是黃色，公運處一般運輸科長王郁凱表示，民眾分辨多元化計程車，可從車牌是否為「白底紅字」或是車內有無設置計費表與職業登記證辨識。

另外，民眾搭乘可使用現金支付或手機綁定信用卡與悠遊卡，但公運處提醒，預計明年一月起，多元化計程車全改為電子支付工具繳付，不再使用現金。

交通局長張哲揚表示，未來計程車如果都改為預約叫車，可減少道路交通車流，也降低計程車在路上空轉次數。