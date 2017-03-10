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〈台北都會〉節水破功 水費調漲用量反增

2017-03-10

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市水費凍漲二十一年，去年三月針對用水一千度以上大戶，大幅調整二．五倍水價，但水費調整至今一年，不僅大戶用水量不減反增，以百貨量販與飯店業大增兩成以上最多，連帶平均每人每日用水量也罕見增加。台北自來水事業處認為，節水破功與去年高溫及經濟成長活絡有關，今年起家戶節水服務將加倍執行，針對大戶的用水輔導，也將從被動轉為主動。

用水千度大戶 調整2.5倍

北水處用水統計顯示，去年台北市平均生活用水量單日高達八十九．二二萬噸，平均每人每日用掉三百三十公升的水，雖全市平均生活用水量相較前年僅微幅增加○．二一％，卻是台北市自二○○六年加強家庭節水計畫後，十年來用水量首次不降反增。

另外，去年台北市率先調漲水價，每月用水超過二十度以上用戶都有漲價，北市將近五十八萬戶都受到影響，其中一千八百戶每月用水破千度的大用戶，平均水費更是大漲二．五倍。

北水處分析，去年用水量增加可歸因於三項因素，一、去年平均氣溫為近二十年來最高；二、北市去年新增五千七百餘戶，其中用水需求高的營業用戶達一千九百多戶；三、去年經濟成長率一．五％較前年的○．七五％增加，原因與第二項類似，經濟活動活絡會促進用水增加。

百貨量販與飯店業增兩成

從個別行業來看，用水增加最多的為百貨量販業與飯店業，百貨量販業去年日用水量達一．六一萬噸，較前年大增二十三．八五％；飯店業去年日用水量達二．八一萬噸，較前年大增二十一．六五％。其餘部分，餐飲業小增一％、機關學校則小降○．五％。

北水處表示，節約家庭用水部分，去年下半年曾推出家戶到府節水服務，由水處派員到民眾家中檢查漏水、檢測水質與加裝省水水龍頭，去年有二千五百四十四戶報名，事後平均可節省二十％的家庭用水，今年會擴大執行，預計走訪五千戶。

大戶難節水 水處主動輔導

至於用水大戶方面，北水處坦言相當難做，因為工廠、飯店若要做回收池等節水設備，需要大空間會耗費高成本，因此大戶節水並不主動，對此，因應措施仍是派員作節水輔導和加裝智慧水表，去年是等大戶來主動洽詢，但普遍意願不多，今年水處會轉守為攻，主動洽詢各用水大戶。

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  • 台北市去年3月針對用水大戶大幅調整2.5倍水價。（記者黃建豪攝）

    台北市去年3月針對用水大戶大幅調整2.5倍水價。（記者黃建豪攝）

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