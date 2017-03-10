〈台北都會〉礦工醫院院長 劉立仁愛唱聲樂
2017-03-10
〔記者林欣漢／基隆報導〕新北市醫師公會理事、泌尿專科醫師劉立仁，昨天接任基隆礦工醫院院長。劉立仁從小就喜歡哼哼唱唱，讀醫學院時，擔任合唱團團長，工作繁忙之餘，愛唱聲樂紓壓，多次獲獎，劉立仁說，聲樂有提升精神之效，常以聲樂鼓勵自己，對醫生及病患都有幫助。
劉立仁畢業於中山醫學大學醫學系，曾任台大醫院泌尿部主治醫師、台北縣衛生局第一課課長、怡和醫院副院長，他唱聲樂放鬆心情，也從中悟出人生精髓，劉立仁表示，遇到困難，做就對了、唱就對了，「每天進步一點點，自然一天比一天好。」
劉立仁指出，擔任中山醫學合唱團團長七年，畢業後，參加台北愛樂合唱團，啟蒙對古典音樂及聲樂的興趣，六年前參加日本NHK比賽得獎，開始接受國內聲樂女高音唐鎮、日本男高音高丈二指導，曾到福岡、馬來西亞等地與其他聲樂家切磋，也曾在台日交流音樂會上代表台灣演出。
鼓勵自己和幫助病患
他說，唱聲樂和當醫師沒有衝突，且非常有幫助，當醫師要有很強大的精神力量，唱聲樂除了紓壓，也是鼓勵自己持續精進的動力。
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