〈台北都會〉瀑布、天燈意象 溪平農會大樓揭牌
2017-03-10
〔記者林欣漢／新北報導〕平溪區農會斥資五千萬元興建農會推廣教育大樓，昨落成揭牌，市長朱立倫說，新大樓結合十分瀑布、天燈文化景觀，期許帶給農友及消費者更優質的服務。
林明唐釋出土地興建
農業局長李玟指出，平溪農會大樓前身為日治時期的「平溪庄信用購買販賣利用組合」，成立於民國廿三年，辦公廳舍空間狹小，交通也不便，九十八年農會代表林明唐釋出土地給農會興建新大樓，今年初順利完工。
平溪區農會理事長胡正吉表示，新大樓牆面採用鐵條石與文化石貼面，宛若嶙峋的岩壁，綴上大大小小垂落而下的長方形不鏽鋼片及玻璃條，象徵傾洩而下的十分瀑布，頂端圓柱則有天燈冉冉升空、圓圓滿滿的意象，成為平溪新一代的地標。
朱立倫說，平溪擁有文山包種茶、山藥、珠蔥、綠竹筍及箭竹筍等豐富多樣、品質優異的農特產品，近年開發出珠蔥香腸、珠蔥餅乾、茉莉花茶等加工品，備受好評，期許新大樓發揮功能，帶動優質農業。
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