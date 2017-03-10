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〈台北都會〉《基隆中小學聯運》學生大隊接力腳傷 師背送醫

2017-03-10

〔記者俞肇福／基隆報導〕連續四天的基隆市中小學聯合運動會昨天下午閉幕，雖然氣候不穩定，學生仍冒雨爭取好成績；其中七日的賽程中，和平國小葉俊邑腳拉傷，仍卯勁衝刺到達終點，老師見狀衝入會場，背著腳傷的葉生出場，這一幕為會場帶來暖流，讓觀戰的師生紛紛報以熱烈掌聲。

市立田徑場七日進行四百公尺大隊接力時，和平國小隊伍原本落後，輪到最後一棒葉俊邑上場，全力衝刺，但跑到一半，突然感覺腳痛，仍顧不得腳疼，全力衝到終點。

葉俊邑抵達終點後，發現腳動不了，老師施銘山見狀衝入場中，將葉俊邑背出場治療，這時同學們全圍了上來，大家都給予掌聲。

和平校長莊士杰說，令人感動的不只是老師背學生，前天八百公尺大隊接力，女學生劉韋伶衝刺時跌倒，整個人趴在地上，鞋子還掉了一隻，但馬上爬起來，穿著一隻鞋忍痛跑完全程；兩人充分表現運動家的精神，將予以表揚。

港西國小1班6人 4人參賽奪3金

此外，全校僅六班、五十幾人的港西國小成績嚇嚇叫，六年級才六名學生，四人下場參賽，在乙組賽事中，拿下三金一銀二銅的佳績；其中，拿下跳遠金牌的張裔婕蟬聯跳遠冠軍，更突破去年紀錄，增加五十三公分，將成績推升到三米九八，表現讓人驚豔。

同班的楊子逸獲得跳遠金牌、跳高銅牌，翁家景獲得鉛球擲遠金牌，柯依廷與張裔婕參加八百公尺大隊接力獲銅牌：代理校長薛莉萍說，六年忠班「金」厲害。

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  • 和平國小老師施銘山（後）與學生感情深厚，因為比賽腳傷被老師背出會場的葉俊邑（左一）。（記者俞肇福翻攝自和平國小臉書）

    和平國小老師施銘山（後）與學生感情深厚，因為比賽腳傷被老師背出會場的葉俊邑（左一）。（記者俞肇福翻攝自和平國小臉書）

  • 學生大隊接力腳傷，老師背送醫。（記者俞肇福翻攝自和平國小臉書）

    學生大隊接力腳傷，老師背送醫。（記者俞肇福翻攝自和平國小臉書）

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