〈台北都會〉新店央北區段徵收完成 將建千戶社宅
新闢二十公頃住宅區
〔記者賴筱桐、翁聿煌／新北報導〕新北市政府一百年起推動「閃耀五星」計畫，最後一顆星「新店中央新村北側附近地區區段徵收案」作業完成，總面積三十九．八公頃，原本土地低度利用的農業區，開發後新闢二十公頃住宅區，預計增設一所國小，並興建一○七○戶社會住宅，增加公益性。
歷經兩年土地整理，昨天舉行完工典禮，市長朱立倫及各界來賓剪綵；地政局區段徵收科長王耀聰表示，早期中央新村北側為農業區，配合環河快速道路用地取得，民國八十八年六月「變更新店都市計畫」發布實施，將該處土地納入開發範圍，期間因房地產不景氣，開發無急迫性，全案擱置，隨著都市發展，未來環狀線營運，一○二年展開區段徵收作業。
王耀聰說明，本案規劃二十．八公頃住宅區，占整體比率五十二．三％，其餘為公共設施，包括公園、廣場、學校、道路、社會福利設施用地，完工後，地主選擇配回四十％土地或領錢，另有房屋補助費、人口遷移費、優先分配安置土地、特別救助金等安置計畫。
王耀聰表示，徵收前土地所有權人九百九十三人，開發完成領回抵價地的人數約四百五十九人，預計三、四月點交土地後，即可申請建照，估計全區可興建五十五萬平方公尺樓地板面積，進駐一萬一千多人。
城鄉局企劃建築科長黃永盛說，將興建四棟地上十八至廿一層樓建物，提供一○七○戶社會住宅，未來將出租給青年朋友與弱勢族群，預計一○八年完工。
信義房屋新店中央店店長專案經理黃慶豐指出，該區交通便利，地理位置優越，推估新建案成交價落在每坪五十五萬至六十五萬元之間。
對於上個月發生地政局副局長王聖文因案遭檢調搜查住處後跳樓輕生，一度傳出可能與央北區段徵收案有關，地政局主秘黃國峰澄清，根據局內清查文件資料，涉案建設公司並未染指央北案。
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