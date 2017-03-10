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〈台北都會〉想參選就回家… 幕僚開口了

2017-03-10

〔記者沈佩瑤、何世昌／台北報導〕市長柯文哲日前受訪表示，若幕僚中有人執意參選，會勸對方「如果不是純粹奉獻，不然就回家」；但不少北市府幕僚仍被點名參加二○一八市議員選舉。對此，市府儲備副發言人陳思宇語帶保留，「目前沒有規劃」，沒把話說死。而柯市府積極爭取入府的文山區萬興里長詹晉鑒坦言，不能參選會影響加入市府的意願。

目前擔任柯文哲機要的王寶萱，則曾參選二○一六年桃園市第一選區立法委員。王寶萱說，市長邀請加入團隊時，便曾問過生涯規劃，當時很篤定地向市長承諾不會選議員，且「考量自己的性格比較適合當政策幕僚」；至於會不會再戰立委，王寶萱表示，還很久，到時再思考也不遲。

陳思宇是台聯黨市議員陳建銘掌上明珠，她笑稱，其實每次回家都會被鄰里長輩「砲轟」為何不儘快「子承父業」，不過「目前沒有這樣的規劃」。陳思宇說，市長的確有問過生涯規劃，但她個人認為，不管是在市府或參選，都是不同形式為民服務，「每個領域都是一個挑戰。」

詹晉鑒因參與民進黨「民主小草—參選村里長」計畫當選里長，柯市府近期積極邀他入府。但詹受訪時表示，這一、兩天會跟市府討論，畢竟對里民有所承諾，並坦言，若入府就不能參選，確實會影響意願。

另外，曾有高層徵詢世大運發言人楊景棠是否有參選意願，但據了解，楊景棠為避免捲入政治鬥爭已婉拒，日前私下與日本早稻田大學校長碰面，待世大運落幕後，將赴日留學。

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  • 柯市府積極爭取入府的文山區萬興里長詹晉鑒坦言，不能參選會影響加入市府的意願。（擷取自臉書）

    柯市府積極爭取入府的文山區萬興里長詹晉鑒坦言，不能參選會影響加入市府的意願。（擷取自臉書）

  • 陳思宇長相甜美。（記者沈佩瑤翻攝自臉書）

    陳思宇長相甜美。（記者沈佩瑤翻攝自臉書）

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想參選就回家… 幕僚開口了

市長柯文哲日前受訪表示，若幕僚中有人執意參選，會勸對方「如果不是純粹奉獻，不然就回家」；但不少北市府幕僚仍被點名參加二○一八市議員選舉。對此…

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