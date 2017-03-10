〈台北都會〉研考會、市長室雙軌管考

2017-03-10

〔記者何世昌、沈佩瑤、郭安家／台北報導〕北市府研考會主委業務包含管考、製作市府官方民調兩大類，但市長柯文哲自稱作風如「雍正皇帝」，也透過市長室主任蔡壁如管考大小事，對於研考會、市長室雙軌管考，有些市府幕僚坦言「這是公開的秘密」；有官員擔憂蔡壁如「插手」市政太多，但也有議員指柯文哲領導風格導致「心腹干政」。

有市府高層坦言，蔡壁如經常干涉研考會業務，「尤其是管考這塊」，曾耳聞蔡主任直接殺到研考會將專員帶走，並率隊赴工地視察。有些官員擔心蔡壁如插手太多事，但對此蔡壁如強調，她從未插手研考會業務，不知外界為何謠傳此事，借調結束後，她就會返回台大醫院。

民進黨市議員梁文傑認為，蔡壁如不敢接研考會主委職務，因擔任主委要面對議會，這種人都習慣在背後干預。國民黨議員鍾小平表示，曲兆祥無法幫民調擦脂抹粉，聽聞柯文哲、蔡壁如對此很不滿，所以曲才萌生退意；另外，市長室主任僅負責安排行程，而非做決策，但蔡壁如直接插手業務、心腹干政，「破壞民主、踐踏文官、紊亂體制」。