〈台北都會〉研考會主委請辭 小內閣政治光譜轉綠
第18位異動一級首長
〔記者郭安家、沈佩瑤、何世昌／台北報導〕台北市長柯文哲小內閣又傳人事異動！兼任公訓處長的研考會主委曲兆祥將被調整，釋出研考會主委職，並由柯市長等府級人士遴選新任主委，雖然曲兆祥仍保有處長職，但曲將是柯文哲任內第十八位異動的一級首長。有市議員解讀，柯文哲為二○一八連任布局，要釋出位置與各方交好；有人認為，柯團隊原本是「推倒藍綠高牆的」白色力量，如今又有泛藍人士離開權力核心。
曲兆祥坦承確實曾和市長討論職務調整，至於接任人選，曲認為，研考會主委是manager（管理）的角色，具有企業管理、行政管理及醫療管理背景者都適合接任。曲說，去年二月十五日上任以來，身兼兩單位職務，加上從師大借調入市府，依規定要回師大授課，三邊奔波對體力是一大考驗和負擔，略顯吃力，因此和市長討論職務調整。
議員：柯為連任 釋出官位
但國民黨市議員徐弘庭表示，近日有知情人士透露曲兆祥人事案，該人士嘆「市府又有跳船潮了」；但他認為，是柯文哲為了連任重新布局人事，而曲兆祥這些「老藍男」要嘛跟不上柯文哲布局，或不願執行讓柯連任需要做的事情，加上具新黨背景的前法務局長楊芳玲去職，可見當初認同「白色力量、推倒藍綠高牆」的泛藍背景人士，退出了市府權力核心。
民進黨市議員王世堅質疑，柯文哲為了連任，釋出研考會主委官位，要跟各方勢力交好，已不是過去素人從政；他也懷疑，若都發局長林洲民於大巨蛋案繼續堅持過去立場，可能位置也會被柯釋出。談到曲兆祥，王嘆，曲任內做出研考會官方民調，都比民間高出十％左右，曲明顯幫柯背書、擦脂抹粉，也依然被柯利用完就丟。
市府：新人選尚未決定
曲兆祥是師大政治所教授，借調北市府任研考會主委，同時身兼公訓處長，過去柯文哲曾有意合併兩單位，但因事涉中央局處、相關法令規定等龐雜流程，並非市府可憑一己之意處理，導致整併失敗；加上管考世大運等業務繁重，據知情人士透露，柯文哲在市政會議上曾以「再找個人來幫忙好了」，宣布尋找適合接任研考會主委的人選。
北市府發言人劉奕霆表示，現任主委曲兆祥同時兼任公訓處長，因此市府近期確實在徵詢新任主委，但人選尚未決定。
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市長柯文哲日前受訪表示，若幕僚中有人執意參選，會勸對方「如果不是純粹奉獻，不然就回家」；但不少北市府幕僚仍被點名參加二○一八市議員選舉。對此…
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