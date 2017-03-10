〈台北都會〉私地遲未徵收 一條路切4塊

2017-03-10

車禍頻傳 民代促快拓寬

〔記者張安蕎／新北報導〕都市計畫中，樹林保安街二段為廿七米寬馬路，因新北市府遲未取得私有地，馬路現僅十二米寬，其餘空間被規劃為人行道、綠帶及護欄，致使通行空間不足，容易引發車禍，民代呼籲市府儘速改善，以利未來捷運開發帶來的大量車潮。

保安街二段是樹林交通要道，卻有一條長五百公尺、寬二公尺的私有地，為防止車輛使用，市府在上面放置一整排護欄，造成通行不易，且私有地卡在路中央，也讓整條道路被切成四塊，無法整合為雙向、雙車道的大馬路。

立委吳秉叡、蘇巧慧、議員陳世榮昨召開記者會，指市府未依法辦理土地徵收，導致道路無法完整拓寬，路旁就是三多國中，影響學童通行安全，且當地鄰近工業區，未來捷運開通後，勢必引進更多車流，市府應優先編列預算取得土地，勿罔顧居民及學生安全。

新工處副處長王益翔表示，市府自一○二年起與私有地主多次協商，盼以協議價購方式取得土地，但地主意願不高，若啟動徵收程序，依法需購買整段道路的私有地，經費高達十二億元，並涉及未登記工廠拆遷安置問題，將再溝通。