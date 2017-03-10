〈台北都會〉新店國際學舍抓漏 居民憂損結構
2017-03-10
〔記者翁聿煌／新北報導〕位於新店區長春里的國際學舍，近期進行防漏水工程，但拆除露天劇場階梯座位噪音太大，影響社區安寧，居民並擔心工程影響大樓結構，也質疑建物為老丙建，可否當成學生宿舍營運，國際學舍總幹事徐崇高說，工程均依法申請，並未破壞安全結構。
長春里里長李傳傑表示，國際學舍大樓以整治漏水為由進行室內裝修，動工拆除露天舞台階梯及地下室隔間牆，民眾擔心大樓結構安全，且國際學舍去年就曾違規鑿開建築物外牆，將地下室空間租給超商經營，里辦公處這次再向議員陳儀君及工務單位陳情，盼維護山坡地安全。
工務局管理科技正陳嘉興說，日前接獲投訴後確認，國際學舍建築用途合乎規定，也派員到場稽查，拆除露天劇場階梯工程合法，但打穿隔間牆未申請，已要求業主復舊，否則開罰六萬元。
國際學舍：工程依法申請
國際學舍總幹事徐崇高指出，國際學舍合法申請為學生宿舍，這次施工有向工務局申請，不會違法整建。
國際學舍歷史悠久，原位於北市大安森林公園西北角，民國四十五年起提供來台國際留學生及參訪學者住宿，在五、六十年代，台北缺乏大型展示及活動空間，國際學舍因位於市中心，交通便利，其附屬的多功能室內運動場，成為當時舉辦國際書展、體育等大型活動場地的熱門地點。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
想參選就回家… 幕僚開口了
市長柯文哲日前受訪表示，若幕僚中有人執意參選，會勸對方「如果不是純粹奉獻，不然就回家」；但不少北市府幕僚仍被點名參加二○一八市議員選舉。對此…
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》對吳昇桓「只有感謝」 金寅植請辭南韓總教練
- 經典賽》大聯盟官網看熱鬧：台韓戰打的像冠軍賽
- 【感覺記事簿】躲雨
- 周曉涵爆乳撩火 專吃小鮮肉
- 華爾街「無畏少女」 力抗大金牛
- 《2017秋冬男裝週》15
- 報導：伊朗成功試射彈道飛彈
- 波蘭反對 圖斯克仍連任歐洲理事會主席
- 私校賺很大 學子盼降學費
- 經典賽》台灣隊拚到最後 隊長林智勝110字感性告白
- 我奉獻了...我奉獻了... 男子台南忠烈祠前自焚
- 社論》「薩德事件」與面對中國
- 《2017秋冬男裝週》17
- 痛甩邱偲琹巴掌 黑道爸直呼下不了手
- 暮光女酷理平頭 盼出櫃造福LGBT
- 快閃鏡技 華裔設計師火紅
- 謝沛恩生日病昏頭 洋男友愛的呼呼
- 自由廣場》偽藥不是防不了
- 自由廣場》這一點 綠營輸藍營
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry mulls correctional facility reform
- 《台股青紅燈》奶粉跟臭豆腐
- 拚觀光 台北101結盟日本第一高樓
- 50美元關卡失守 油價重挫「完美風暴」醞釀中
- 中國霾害嚴重 環保部長卻稱空污改善比其他國家快
- 膝蓋腫脹難行走 才知是積血了
- VCA諾亞方舟 光彩動魄
- 吳翔震代言休閒鞋 操刀兼設計師
- 美墨邊境 非法入境人數大減4成
- 《2017秋冬男裝週》18
- WBC經典賽台灣隊遭淘汰 孫協志轟陷地獄輪迴
- 經典賽成眾矢之的 郭泰源女挺身為父
- 關節炎難下樓梯 建議補充膠原蛋白、維生素C
- 「別像W命案」母勸別赴約 NYU正妹毒趴丟命
- 孿生哥冒充弟 騙過官署押屋借錢
- 3/9 威力彩頭獎連7摃
- 全英羽球公開賽》再下一城 戴資穎晉8強
- 首爾經典傳真／沉重、難堪 不應由台灣隊扛
- 《中英對照讀新聞》U.S. midsection grapples with pesky ice storm ; more on the way 美國中部對付惱人的冰風暴；更多冰風暴接踵而至
- 台耀去年EPS5.5元
- 金正男遭殺 傳長子過境台灣
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉新店國際學舍抓漏 居民憂損結構
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分