〈台北都會〉新店國際學舍抓漏 居民憂損結構

2017-03-10

〔記者翁聿煌／新北報導〕位於新店區長春里的國際學舍，近期進行防漏水工程，但拆除露天劇場階梯座位噪音太大，影響社區安寧，居民並擔心工程影響大樓結構，也質疑建物為老丙建，可否當成學生宿舍營運，國際學舍總幹事徐崇高說，工程均依法申請，並未破壞安全結構。

長春里里長李傳傑表示，國際學舍大樓以整治漏水為由進行室內裝修，動工拆除露天舞台階梯及地下室隔間牆，民眾擔心大樓結構安全，且國際學舍去年就曾違規鑿開建築物外牆，將地下室空間租給超商經營，里辦公處這次再向議員陳儀君及工務單位陳情，盼維護山坡地安全。

工務局管理科技正陳嘉興說，日前接獲投訴後確認，國際學舍建築用途合乎規定，也派員到場稽查，拆除露天劇場階梯工程合法，但打穿隔間牆未申請，已要求業主復舊，否則開罰六萬元。

國際學舍：工程依法申請

國際學舍總幹事徐崇高指出，國際學舍合法申請為學生宿舍，這次施工有向工務局申請，不會違法整建。

國際學舍歷史悠久，原位於北市大安森林公園西北角，民國四十五年起提供來台國際留學生及參訪學者住宿，在五、六十年代，台北缺乏大型展示及活動空間，國際學舍因位於市中心，交通便利，其附屬的多功能室內運動場，成為當時舉辦國際書展、體育等大型活動場地的熱門地點。