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〈台北都會〉五股農會現任總幹事未獲聘 秘書暫代

2017-03-10

7農會三巨頭順利選出

〔記者何玉華、葉冠妤、俞肇福、林欣漢、張安蕎、李雅雯／新北報導〕新北市八個基層農會昨天召開第一次理、監事會議，其中七個農會完成理事長、常務監事選舉及總幹事聘用，五股區農會登記候聘的現任總幹事陳萬福未順利獲聘，將由農會秘書徐仁科暫時代理。

今天將登場選三長的農會包括板橋、新莊、泰山、林口、石門、坪林、深坑、石碇、中和、新店、三重、三芝；土城、鶯歌、八里、金山則將在十三日完成。

昨天完成理事長、常務監事選舉及總幹事聘用的包括三峽、蘆洲、汐止、樹林、淡水、平溪、瑞芳等七個農會。

五股區農會理事長由前理事長林正盛支持的林明松與常務監事轉任理事的吳錫卿競爭，由吳錫卿當選，常務監事則由原是會員代表的楊燦霖當選，而唯一登記候聘的現任總幹事陳萬福未獲得理事會聘用，已申請退休，對未能獲聘，陳萬福不願表示意見。

選前風波不斷的三峽農會，一度引起檢調介入，最終派系順利整合，理、監事會推舉過程平和，理事長林文良順利當選，前理事長蘇俊龍當選常務監事，張永巨也獲聘為總幹事。

平溪區農會前理事長陳賜貴過世，職務由理事李國安代理，理、監事會選舉結果，由常務監事轉換跑道的胡正吉，以九票無異議通過當選理事長，常務監事由潘義雄接任，總幹事仍由吳清龍續聘。

蘆洲區農會理事長由李賢宗接任，原理事長李有奎轉任常務監事，總幹事李皓楨續聘；汐止區農會理事長由呂山松回鍋接任，前理事長廖旭斌轉任常務監事，都獲無異議通過，總幹事曾忠信也順利獲聘。

樹林區農會前任常務監事賴朝進轉任理事長，前理事長陳相儒轉任常務監事，總幹事林星聖續聘；瑞芳地區農會理事長林文義、常務監事林光明、總幹事林文和皆續聘；淡水區農會由王金全順利連任理事長，呂鈞鴻接任常務監事，總幹事高忠續聘。

另一方面，石門區農會在這兩天陸續有多名會員受到檢調約談。石門區農會理事長曾清松說，石門民情純樸，實在不知道這次怎麼會搞出這樣的事情，若是清白的，希望司法單位一定要還給清白。

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  • 三峽農會選舉開票過程平和，順利選出新三巨頭，總幹事張永巨（右四）、理事長林文良（中）、常務監事蘇俊龍（右五）。（記者張安蕎攝）

    三峽農會選舉開票過程平和，順利選出新三巨頭，總幹事張永巨（右四）、理事長林文良（中）、常務監事蘇俊龍（右五）。（記者張安蕎攝）

  • 新北8個區農會三巨頭名單

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