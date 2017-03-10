| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
捷運台北車站傳火警 現場濃煙密布 北部4縣市大雨特報！明起降雨趨緩各地升溫 鴻邦世界花園 橫掃新莊賣翻了！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉慈科大護理原民專班 拼圖缺3族

2017-03-10

〔記者王峻祺／花蓮報導〕台灣原住民族官方認定暫有十六個族群，慈濟科技大學自成立獨立招生的五專護理科「原住民專班」後，廿年來總計一千三百人受惠，五年學雜費全免，已吸引十三族學子就讀，目前正值報考階段，校方盼能再招募到獨缺的邵族、拉阿魯哇族及卡那卡那富族學生，一起投入「白衣天使」行列，完成回饋全台原鄉部落的目標。

慈科大學目前共逾四分之一、約八百名原住民學生，涵蓋阿美族、排灣族、泰雅族、布農族、魯凱族、卑南族、鄒族、賽夏族、達悟族、噶瑪蘭族、太魯閣族、撒奇萊雅族及賽德克族等十三族群，其中阿美族占了近四十％，依序為太魯閣族及布農族。

因學校制服與北一女色系相同，慈科大「原住民專班」又被學生自譽為護理界的「北一女」，深受部落家長喜愛。

阿美族學生張家瑜說，曾與國中同學討論未來升學就業問題，慶幸選讀原民專班，不僅不用負擔學雜費，還能早先一步學會一技之長，即便未來職涯路艱辛也不後悔，畢業首選就是要回部落服務。

校長羅文瑞說，只要具有原住民身分的國中畢業生，就能免費報考「原住民專班」，歷年均吸引全台原民學子爭相報考，還曾創下錄取率僅八％的高門檻；在就學五年後的護理師考照率，也多達八十％，高出全國平均值。

他強調，原住民專班考試採獨立招生，考試科目為國文、英語與數學，今年共釋出一百位名額，讓原民學生有更多升學、就業的選擇。

廣告
  • 慈濟科技大學目前共約八百名原住民學生，涵蓋全台十三族，其中阿美族學子占了近四十％，目前獨缺邵族、拉阿魯哇族及卡那卡那富族學生。（記者王峻祺攝）

    慈濟科技大學目前共約八百名原住民學生，涵蓋全台十三族，其中阿美族學子占了近四十％，目前獨缺邵族、拉阿魯哇族及卡那卡那富族學生。（記者王峻祺攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
通霄白沙屯媽祖回宮 人潮擠爆

通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖鑾轎，昨天下午一點半回宮，大批信眾湧進擠爆拱天宮周邊，恭迎媽祖，現場氣氛沸騰。媽祖鑾轎經三進三出儀式後，衝入大殿安座，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
清爽餐✤蘆筍炒雞柳
電鍋菜✤豆腐肉磚
免烤✤莓果提拉米蘇
好吃家常麵怎麼煮？
轉寄

標題：〈北部〉慈科大護理原民專班 拼圖缺3族


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月10日‧星期五‧丁酉年二月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.