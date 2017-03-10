〈北部〉慈科大護理原民專班 拼圖缺3族

2017-03-10

〔記者王峻祺／花蓮報導〕台灣原住民族官方認定暫有十六個族群，慈濟科技大學自成立獨立招生的五專護理科「原住民專班」後，廿年來總計一千三百人受惠，五年學雜費全免，已吸引十三族學子就讀，目前正值報考階段，校方盼能再招募到獨缺的邵族、拉阿魯哇族及卡那卡那富族學生，一起投入「白衣天使」行列，完成回饋全台原鄉部落的目標。

慈科大學目前共逾四分之一、約八百名原住民學生，涵蓋阿美族、排灣族、泰雅族、布農族、魯凱族、卑南族、鄒族、賽夏族、達悟族、噶瑪蘭族、太魯閣族、撒奇萊雅族及賽德克族等十三族群，其中阿美族占了近四十％，依序為太魯閣族及布農族。

因學校制服與北一女色系相同，慈科大「原住民專班」又被學生自譽為護理界的「北一女」，深受部落家長喜愛。

阿美族學生張家瑜說，曾與國中同學討論未來升學就業問題，慶幸選讀原民專班，不僅不用負擔學雜費，還能早先一步學會一技之長，即便未來職涯路艱辛也不後悔，畢業首選就是要回部落服務。

校長羅文瑞說，只要具有原住民身分的國中畢業生，就能免費報考「原住民專班」，歷年均吸引全台原民學子爭相報考，還曾創下錄取率僅八％的高門檻；在就學五年後的護理師考照率，也多達八十％，高出全國平均值。

他強調，原住民專班考試採獨立招生，考試科目為國文、英語與數學，今年共釋出一百位名額，讓原民學生有更多升學、就業的選擇。