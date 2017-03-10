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〈北部〉宜科第2家自建廠房 宜鼎動土

2017-03-10

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭科學園區第二家自建廠房廠商宜鼎國際，昨動土興建，預計設立研發與生產製造中心，投資金額約三億元，可為宜蘭創造兩百餘就業機會，宜鼎董事長簡川勝指出，科學園區提供很好的設廠條件，離汐止總部也近，有助於業務整合。

宜鼎國際是上櫃公司，是領先全球的資料儲存裝置及記憶體模組解決方案供應商，宜蘭科學園區去年九月，由宇正精密科技率先進駐自建廠房，之後陸續有三家廠商進駐標準廠房，宜鼎是第二家自建廠房的廠商，完成後也是第五家進駐宜科的廠商。

宜鼎將在宜科成立研發製造中心，占地面積約一公頃，建築四層樓高，預計明年三月完工；簡川勝說，宜科研發製造中心正式動工，代表宜鼎持續擴大研發製造團隊規模，深耕台灣的決心，期許能成為宜蘭科學園區地標，創造更多就業機會，帶動宜蘭科技產業發展。

簡川勝說，會蓋出融入宜蘭好山好水，符合綠建築標準的「宜蘭厝」，宜鼎跟宜蘭大學合作多年，未來也會進行更多緊密的產學合作。

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  • 宜蘭科學園區第二家自建廠房廠商宜鼎國際，昨天動土。（記者林敬倫攝）

    宜蘭科學園區第二家自建廠房廠商宜鼎國際，昨天動土。（記者林敬倫攝）

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